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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о «западном спецназе» на Украине

Источник FT сообщил о «западном спецназе» на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Источник FT на фоне обсуждения потенциальной отправки войск НАТО или Европы на Украину рассказал, что западные военные уже присутствуют на территории страны. Ранее в Генштабе России заявляли о военных альянса на Украине
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters

На Украине есть военные с Запада, но это не признают официально, заявил Financial Times (FT) высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы, имя которого не названо.

«Все знают, что на Украине есть западный спецназ — они просто не признали это официально», — сказал он.

Комментарий газета получила в контексте обсуждения на Западе вопроса об отправке войск на Украину. Он был поднят на фоне проведения в Париже встречи европейских лидеров и политиков из США и Канады по вопросу поддержки Украины.

Созвавший ее президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи рассказал, что «консенсуса относительно отправки наземных войск» на Украину нет, «но в будущем ничего исключать нельзя», такой вариант упоминался.

Многие европейские коллеги политика уже выступили против ввода западных войск на Украину. Такие заявления сделали в Германии, Италии, Польше, Швеции, Венгрии. Исключили отправку войск на Украину в США и НАТО.

Макрон при этом отметил, что «многие люди, которые сегодня говорят «никогда», — те же, кто исключал отправку танков, самолетов и ракет большой дальности два года назад». Президент Франции предложил признать, что ЕС «часто запаздывает на 6–12 месяцев».

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Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неизбежным конфликт с НАТО, если военные стран альянса появятся на территории Украины. Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран блока — это нечто новое, но стоит учитывать, что по вопросу нет консенсуса, подчеркнул Песков.

Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что обсуждать возможность ввода войск на Украину на Западе стали в связи с отсутствием результатов в оказании военной помощи Киеву. Как считает министр, такого рода конференциям, как прошедшая в Париже, не стоит придавать особого значения.

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В феврале начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие НАТО уже находятся на Украине и участвуют в боевых действиях под видом наемников. «Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал генерал и добавил, что офицеры НАТО также участвуют в подготовке военных операций украинских вооруженных сил.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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