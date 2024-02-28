FT узнала о «западном спецназе» на Украине
На Украине есть военные с Запада, но это не признают официально, заявил Financial Times (FT) высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы, имя которого не названо.
«Все знают, что на Украине есть западный спецназ — они просто не признали это официально», — сказал он.
Комментарий газета получила в контексте обсуждения на Западе вопроса об отправке войск на Украину. Он был поднят на фоне проведения в Париже встречи европейских лидеров и политиков из США и Канады по вопросу поддержки Украины.
Созвавший ее президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи рассказал, что «консенсуса относительно отправки наземных войск» на Украину нет, «но в будущем ничего исключать нельзя», такой вариант упоминался.
Многие европейские коллеги политика уже выступили против ввода западных войск на Украину. Такие заявления сделали в Германии, Италии, Польше, Швеции, Венгрии. Исключили отправку войск на Украину в США и НАТО.
Макрон при этом отметил, что «многие люди, которые сегодня говорят «никогда», — те же, кто исключал отправку танков, самолетов и ракет большой дальности два года назад». Президент Франции предложил признать, что ЕС «часто запаздывает на 6–12 месяцев».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неизбежным конфликт с НАТО, если военные стран альянса появятся на территории Украины. Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран блока — это нечто новое, но стоит учитывать, что по вопросу нет консенсуса, подчеркнул Песков.
Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что обсуждать возможность ввода войск на Украину на Западе стали в связи с отсутствием результатов в оказании военной помощи Киеву. Как считает министр, такого рода конференциям, как прошедшая в Париже, не стоит придавать особого значения.
В феврале начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие НАТО уже находятся на Украине и участвуют в боевых действиях под видом наемников. «Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал генерал и добавил, что офицеры НАТО также участвуют в подготовке военных операций украинских вооруженных сил.
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