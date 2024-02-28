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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал о присутствии западных военных на Украине

Bild: на Украине есть малое число западных военных, они помогают с оборудованием
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Военная операция на Украине
На Украине уже есть небольшое число западных военных, они помогают в программировании поставленного Киеву высокотехнологичного оружия, включая ракеты, пишет Bild. Кремль заявлял о неизбежности конфликта при появлении войск НАТО
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

На Украине находится некоторое количество активных западных военных, они помогают в программировании зарубежного высокотехнологичного оружия, например, зенитных и крылатых ракет, сообщает немецкое издание Bild без указания источников.

Однако развертывание западной военной миссии на Украине крайне маловероятно, заявил газете высокопоставленный дипломат из Центральной Европы. Отвечая на вопрос, будут ли центральноевропейские страны, например, Польша или балтийские государства, рассматривать возможность размещения наземных войск на Украине, он сказал, что ни одна из этих стран не отправит свои силы на украинскую территорию, пока там продолжаются боевые действия.

Старший научный сотрудник Финского института международных отношений Эдвард Хантер Кристи заявил, что войска НАТО на Украине не будут «синонимом» немедленного конфликта с Россией. По его словам, возможны три «принципиальных варианта» миссии НАТО:

  • мягкий — относится к «подготовке, обслуживанию, логистике и медицине» солдат НАТО для украинских вооруженных сил;
  • средний — размещаются боеготовые подразделения, которые будут развернуты только в случае прорыва украинской обороны в заранее определенных местах;
  • жесткий — западные военные непосредственно участвуют в боях.

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Фото:Reuters

Активное обсуждение отправки западных военных на Украину началось после слов президента Франции Эмманюэля Макрона, который рассказал, что этот вариант обсуждался в ходе дискуссии лидеров государств ЕС 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. Отвечая на вопрос о возможности ввода войск одной из европейских стран без согласия других государств, президент отметил, что «каждая страна суверенна, ее вооруженные силы суверенны».

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что отправка войск не стоит на повестке дня. После слов Макрона многие страны отвергли идею отправки своих военных на Украину, в частности, Германия, Италия, Польша, Швеция и др. Со схожим заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также президент США Джо Байден.

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позже объяснил, что отправка войск, о которой говорил Макрон, не означает участия в боях против России, эта идея обсуждалась в рамках расширения военной помощи Украине, в том числе в разминировании и обучении украинских военных.

В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
войска НАТО ракеты Военная операция на Украине
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