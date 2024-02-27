Италия отказалась отправлять войска на Украину по «идее Макрона»
Италия не воюет с Россией и не планирует отправлять войска на Украину, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни в кулуарах заседания Координационного комитета министров Италии и Хорватии в Загребе.
Таяни отметил, что возможная отправка западных войск на Украину «является идеей Макрона». Поэтому следует быть очень осторожными, чтобы не заставить людей думать, что Запад находится в состоянии войны с Россией, подчеркнул он.
«Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину, и, на мой личный взгляд, я не сторонник отправки итальянских войск для войны на Украине», — сказал министр (цитата по агентству ANSA).
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не стал исключать отправку войск на Украину в будущем. Однако он заявил, что пока нет консенсуса по этому вопросу «официальным, предполагаемым и одобренным образом».
В свою очередь, об отсутствии планов отправлять сухопутные силы НАТО и ЕС на Украину заявили канцлер Германии Олаф Шольц, пресс-секретарь премьер-министра Британии Риши Сунака и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины.
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Названа дата премьеры комедии «Холоп-2»
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»