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Военная операция на Украине ,  
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Италия отказалась отправлять войска на Украину по «идее Макрона»

Глава МИД Италии заявил об отсутствии планов вводить войска на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Италия не воюет с Россией и не планирует отправлять войска на Украину, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни в кулуарах заседания Координационного комитета министров Италии и Хорватии в Загребе.

Таяни отметил, что возможная отправка западных войск на Украину «является идеей Макрона». Поэтому следует быть очень осторожными, чтобы не заставить людей думать, что Запад находится в состоянии войны с Россией, подчеркнул он.

«Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину, и, на мой личный взгляд, я не сторонник отправки итальянских войск для войны на Украине», — сказал министр (цитата по агентству ANSA).

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не стал исключать отправку войск на Украину в будущем. Однако он заявил, что пока нет консенсуса по этому вопросу «официальным, предполагаемым и одобренным образом».

В свою очередь, об отсутствии планов отправлять сухопутные силы НАТО и ЕС на Украину заявили канцлер Германии Олаф Шольц, пресс-секретарь премьер-министра Британии Риши Сунака и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины.

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Теги
Италия ввод войск Украина Эмманюэль Макрон
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