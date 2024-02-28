Захарова оценила последствия появления западных военных на Украине
Присутствие западных военных на Украине в любой форме будет эскалацией конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.
Журналист задал Захаровой вопрос о том, как она оценивает шансы на рост эскалации и каковы риски в случае ввода войск стран — членов НАТО на Украину.
«Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружения ведет к эскалации, очередной транш, который идет на цели, так сказать, войны, проводимой киевским режимом, — это и есть эскалация», — ответила дипломат.
Она уточнила, что если к перечисленному ею добавятся еще и «официально поставляемые или рекрутируемые» в качестве «новых форм наемничества», то это будет не риск эскалации, а «непосредственно эскалация».
Активное обсуждение отправки западных военных на Украину началось после слов президента Франции Эмманюэля Макрона, который рассказал, что этот вариант обсуждался в ходе дискуссии лидеров государств ЕС 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем.
Отвечая на вопрос о возможности ввода войск одной из европейских стран без согласия других государств, президент отметил, что «каждая страна суверенна, ее вооруженные силы суверенны».
С Макроном не согласились первые лица некоторых европейских стран — Германии, Британии, Италии, Бельгии, США и т.д.
В Кремле на фоне дискуссии предупредили, что в случае появления сил НАТО на Украине конфликт России с альянсом будет неизбежен.
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