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Пушилин сообщил о взятии под контроль района на севере Артемовска

Пушилин: российские силы взяли под контроль район Ступки на севере Артемовска
Глава ДНР назвал взятие под контроль района Ступки «серьезным успехом», но указал, что в Артемовске идут бои «за каждый дом»
Артёмовск (украинское название &mdash; Бахмут)
Артёмовск (украинское название — Бахмут) (Фото: Yevhen Titov / Reuters)

Российские силы взяли под контроль район Ступки на севере Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил в эфире «Соловьев Live» врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Трансляция велась на RuTube.

По словам Пушилина, на артемовском направлении у российских военных «есть успехи» и они «в непростых условиях продолжают движение». «Ну и вот сейчас там последнее, из того, что они внутри населенного пункта… Это район Ступок освободили», — сказал он, назвав это «серьезным успехом на данном этапе» и указав, что бои идут «за каждый дом».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», Ступки — железнодорожная станция на севере Артемовска, расположенная в черте города.

Пушилин назвал сложной ситуацию на угледарском направлении. «Там противник постоянно переброской резервов пытается контратаковать», — сказал он и охарактеризовал продвижение российских сил в этом районе как «очень незначительное».

На краснолиманском направлении, по словам врио главы ДНР, продолжаются бои и происходит «постоянный обмен артиллерией». «Определенные» и «значимые успехи» есть на авдеевском направлении, заявил он, не уточняя деталей.

Артемовск — город в ДНР, расположен к северу от Донецка и Горловки. Бои за него продолжаются несколько месяцев, за это время российские силы взяли ряд населенных пунктов в непосредственной близости к городу, в том числе Ягодное, Подгородное, Берховку и Опытное. 27 февраля Пушилин говорил, что под огневым контролем российских сил находятся почти все дороги в Артемовске. Он также ожидает, что сдача города украинскими силами произойдет «достаточно скоро».

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Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию для ВСУ в Артемовске сложной. Он заявлял, что украинская сторона будет бороться за город «столько, сколько сможет», но при этом подчеркивал, что ВСУ не будут защищать его «любой ценой».

Пушилин сообщил о взятии под контроль района на севере Артемовска
Пушилин сообщил о взятии под контроль района на севере Артемовска

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Артёмовск (Бахмут) Денис Пушилин ДНР
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