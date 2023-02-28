Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о танках Leopard в районе Артемовска

Советник Пушилина сообщил о танках Leopard в районе Артемовска

Танк Leopard (Фото: Bernd Wüstneck / Dpa / Zentralbild / Global Look Press)

Танки Leopard замечены в районе Артемовска (Бахмута). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Были заявления о том, что в районе Артемовска появлялись «Леопарды». Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит», — сказал Гагин.

Гагин добавил, что весенняя распутица осложнит движение тяжелых машин, в том числе танков Leopard.

24 февраля вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна уже отправила Киеву первые танки Leopard 2 из 14 обещанных.

В январе несколько европейских стран практически одновременно объявили о решении поставить современные танки Украине: Британия пообещала отправить Challenger, США — Abrams, Германия, Польша, Канада и другие — Leopard, Франция — колесные AMX-10 RC.

Власти России заявляют, что поставленные Украине танки «будут гореть». Президент Владимир Путин пообещал, что ответ Москвы «применением бронетехники не закончится». МИД видит в поставках танков признаки эскалации конфликта.