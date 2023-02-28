Зеленский заявил о «постоянно сложной» ситуации для ВСУ близ Артемовска
Зеленский: ситуация на артемовском направлении для ВСУ становится постоянно сложной
Для украинских войск ситуация на артемовском направлении становится перманентно сложной, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опуликованном в его телеграм-канале.
«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием <...> На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — сказал он.
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