В ДНР заявили о скорой сдаче Артемовска украинскими войсками

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Сдача Артемовска (Бахмута) украинскими войсками является вопросом времени, это произойдет «достаточно скоро», заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Я так понимаю, что в любом случае время сдачи Артемовска — не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его — это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро», — сказал он в эфире «России 1» (цитата по «РИА Новости»).

Минобороны России минувшей ночью сообщало, что российские войска за предыдущие два дня продвинулись у Артемовска более чем на 2,5 км.

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