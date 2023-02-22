В ДНР заявили о скорой сдаче Артемовска украинскими войсками
Советник Пушилина Гагин: Украинские войска достаточно скоро сдадут Артемовск
Сдача Артемовска (Бахмута) украинскими войсками является вопросом времени, это произойдет «достаточно скоро», заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Я так понимаю, что в любом случае время сдачи Артемовска — не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его — это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро», — сказал он в эфире «России 1» (цитата по «РИА Новости»).
Минобороны России минувшей ночью сообщало, что российские войска за предыдущие два дня продвинулись у Артемовска более чем на 2,5 км.
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