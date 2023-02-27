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Пушилин заявил об огневом контроле почти всех дорог в Артемовск

Врио главы ДНР Пушилин: практически все дороги в Артемовск находятся под контролем России
Артёмовск (украинское название &mdash; Бахмут)
Артёмовск (украинское название — Бахмут) (Фото: Alex Babenko / Reuters)

Почти все дороги в Артемовск (украинское название — Бахмут) находятся под огневым контролем российских сил, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Практически все дороги (в Артемовск) находятся по крайней мере под огневым контролем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В то же время, по словам Пушилина, Киев продолжает перебрасывать резервы на артемовское направление.

Кроме того, врио главы ДНР рассказал, что по территории республики за год было выпущено 239 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS, а также свыше 15 тыс. снарядов калибра 155 мл.

Бои близ Артемовска идут на протяжении последних месяцев. 20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от города села Парасковиевка. Спустя два дня ведомство заявило, что за это время российские силы продвинулись более чем на 2,5 км. Власти ДНР ожидают сдачу Артемовска украинскими войсками.

25 февраля в пресс-службе ЧВК «Вагнер» заявили, что украинские военные подорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский предположил, что целью взрыва было замедлить наступление российских войск. В то же время он не исключил, что действия украинских военных могли быть связаны с намерением оставить город. Из-за подрыва дамбы вода хлынула в подвалы домов, сказал советник. Пушилин допускал, что расположившиеся в северной части города ВСУ могут попасть из-за подрыва дамбы в окружение. 27 февраля Кимаковский сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои уже почти в центре Артемовска.

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Украина обещала удерживать город «столько, сколько сможет». В то же время президент Владимир Зеленский отмечал, что любой ценой Киев удерживать Артемовск не намерен. «Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — объяснил он. Ситуацию на этом направлении Киев оценивает как самую сложную.

Теги
Денис Пушилин Артёмовск (Бахмут)
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