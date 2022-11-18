Минобороны России сообщило о взятии под контроль Опытного в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Опытного в ДНР

Минобороны взяло село Опытное в ДНР. Власти Украины говорили об «аде» и жестких боях в Донбассе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Поселок Опытное в ДНР перешел под контроль российских сил, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сказал он.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины совершили безуспешные контратаки близ населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка в ДНР для остановки российских войск. По данным Минобороны, украинские войска были рассеяны и отброшены на исходные рубежи после ударов артиллерии и действий военных России.

«Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей», — добавил Конашенков.

В ходе сводки он также сообщил:

На Купянском направлении украинские войска пытались атаковать двумя ротными тактическими группами Куземовку в ЛНР и Ягодное в Харьковской области, погибли более 50 украинских военных, уничтожены два танка и пять бронемашин.

На Красно-Лиманском направлении украинские военные пытались атаковать на червонопоповском направлении в ЛНР, после ударов российской артиллерии украинские военные были остановлены и рассеяны. Погибли до 40 украинских военных, уничтожены две бронемашины и две БМП.

Нанесены удары по пунктам управления ВСУ в Шевченково и Купянске в Харьковской области, Димитрово в Запорожской области, а также по 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях и военных и технике в 172 районах. «В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ», — добавил Конашенков.

В штабе территориальной обороны ДНР два дня назад, 15 ноября, сообщили о взятии села Опытное. Там указали, что бои вела «группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России». О его взятии в ДНР уже заявляли в середине октября. Одноименное село Опытное расположено между Донецком и Авдеевкой, близ донецкого аэропорта.

Власти Украины называют обстановку в Донбассе тяжелой. «Там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, <...> сохраняют наши рубежи обороны», — говорил президент Владимир Зеленский 12 ноября. Он отметил, что успешная оборона в Донбассе позволяет Украине «проводить наступательные операции на других направлениях».



