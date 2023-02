Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее говорил, что окружение города может быть завершено к марту—апрелю. Зеленский указал, что Артемовск — не особенно большой город, и воевать за него «любой ценой» не разумно

Украинские войска не собираются защищать Артемовск (укр. Бахмут) любой ценой и до последнего солдата, так как это не самый большой город, заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской Corriere della Sera.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие <…> в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — заявил он.

В то же время, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании видеть Россию «разгромленной», Зеленский отметил, что тот «тратит время». «Это будет бесполезный диалог, Макрон на самом деле тратит время. Я пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России. Если они решили изолироваться в мечте о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело, сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения», — указал украинский президент.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут в 89 км к северо-востоку от Донецка. Население города до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Город служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

Бои в районе Артемовска продолжаются несколько месяцев. В середине февраля в ДНР сообщили о контроле над всеми высотами в районе города, из-за чего у ВСУ остался «фактически один небольшой коридор, который тоже контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов». Окружение города может быть завершено к марту—апрелю 2023 года, оценивал ситуацию основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, в боевых действиях на данном направлении участвуют исключительно подразделения ЧВК.

Зеленский в начале февраля обещал, что Украина будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет. О том, что Киев не может оставить город, заявил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он указывал, что страна платит «огромную цену» за удержание города, но сдать его нельзя, так как речь идет не просто о территориях, а о «наших домах».

В то же время газета The New York Times 14 февраля называла прелюдией к выводу из Артемовска украинских сил запрет Киева для гражданских лиц и волонтеров въезжать в город. The Washington Post в январе сравнивала «битву за Бахмут» с решающим моментом для президента Владимира Зеленского. По данным газеты, Киев превозносит город как «крепость» и «символ сверхчеловеческого сопротивления, что делает даже расчетливое отступление политически чреватым».