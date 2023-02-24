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Пригожин сообщил о взятии ЧВК «Вагнер» села Берховка

Пригожин: ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль село Берховка в ДНР
ЧВК «Вагнер» взяла село Берховка, расположенное к северо-западу от Артёмовска, неделей назад они установили контроль над соседней Парасковиевкой. Пригожин оценивал, что окружение Артёмовска может завершиться к марту-апрелю
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

ЧВК «Вагнер» взяла под полный контроль село Берховка в ДНР, заявил глава военной компании Евгений Пригожин. Его слова передает пресс-служба в телеграм-канале.

«Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют Берховку», — сказал он.

Берховка находится на северо-западе от Артёмовска (украинское название — Бахмут), в направлении которого ведется российское наступление в последние месяцы.

В начале этой недели Минобороны отчиталось о взятии села Парасковиевка, расположенного к востоку от Берхоровки и севернее Артёмовска. О полном контроле над Парасковиевки за три дня этого заявлял Пригожин. Он полагает, что полностью окружить Артёмовск российские войска смогут к марту-апрелю текущего года.

Фото: сервис Яндекс Карты
Фото: сервис Яндекс Карты

Основатель ЧВК «Вагнер» также подчеркивал, что украинская армия не отступает и «бьется до последнего», а бои идут «за каждую лестничную клетку». «Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении [ВСУ] и еще о чем-то, вообще не понятно», — отмечал он.

В Киеве говорили, что отступление из Артёмовска не планируется, позиции будут удерживать «столько, сколько сможем». «Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — заявлял украинский президент Владимир Зеленский в конце февраля.

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Пригожин сообщил о взятии ЧВК «Вагнер» села Берховка
Пригожин сообщил о взятии ЧВК «Вагнер» села Берховка

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер ДНР Украина Военная операция на Украине Артёмовск

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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