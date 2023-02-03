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Зеленский пообещал бороться за Бахмут «сколько сможем»

Владимир Зеленский: Украина будет бороться за Бахмут «столько, сколько сможет»
Ранее о нежелании Украины сдавать Бахмут заявил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом в ДНР утверждают, что город скоро окажется в оперативном окружении
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина будет бороться за Бахмут (город в ДНР, российское название Артёмовск) столько, сколько сможет, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам саммита «Украина — ЕС», передает УНИАН.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал украинский лидер.

Ранее о том, что Украина не может оставить Артемовск, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он указал, что страна платит «огромную цену» за удержание города, но сдать его нельзя, так как речь идет не просто о территориях, а о «наших домах».

В ВСУ отмечали, что за Артемовск идут тяжелые бои. «Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом сущий ад. Противник постоянно атакует», — говорил замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

В январе российские силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в районе Артемовска, крупнейший из них — город Соледар, который расположен севернее. Также под контролем России оказались села Благодатное и Клещеевка к югу от Артемовска, Подгородное, расположенное к северу от города, и другие населенные пункты в данном районе. В боевых действиях здесь участвуют подразделения частной военной компании «Вагнер».

Зеленский пообещал бороться за Бахмут «сколько сможем»
Зеленский пообещал бороться за Бахмут «сколько сможем»

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Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подходы к Артемовску полностью контролирует российская артиллерия, в ближайшее время военные возьмут кольцо вокруг него под огневой контроль. Кимаковский указал, что украинская армия стягивает к Артемовску дополнительные резервы.

По данным Bloomberg, в ЕС и США считают, что украинским военным придется уйти из Артемовска. Неназванный высокопоставленный чиновник из США объяснил агентству, что Украине придется вывести военных из города, чтобы подготовиться к активной фазе боевых действий весной, когда она получит новую партию военной помощи.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Артёмовск ДНР Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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