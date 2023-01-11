В ДНР сообщили о взятии под контроль поселка Подгородное рядом с Бахмутом

Поселок Подгородное с севера прилегает к Артемовску (Бахмуту), который расположен в нескольких километрах к юго-западу от Соледара. Пригожин и Пушилин ранее сообщили о взятии Соледара

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

ВС России взяли под контроль поселок Подгородное в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике, где идут бои. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Подгородное», — говорится в сообщении.

Поселок Подгородное с севера прилегает к Артемовску, который в свою очередь расположен в нескольких километрах к юго-западу от Соледара.

Ранее 11 января основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован «котел», где ведутся городские бои. Пригожин сфотографировался в подземелье Соледара на фоне танка и бойцов группы.

После этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о переломном моменте в «освобождении территории республики». По его словам, взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики.

Помимо этого, для российских военных были «кратно улучшены возможности» для взятия под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут) и Северска. После взятия трех городов «линия фронта в ДНР» будет разрушена, заключил Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для вооруженных сил страны. Как заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович «есть подразделения [ВСУ], которые бегут у нас под Соледаром, бежали».

Однако Пригожин опроверг массовое дезертирство украинских военных в боях за Соледар и Артемовск. «Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар», — утверждал он.