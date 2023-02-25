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Пригожин сообщил о взятии под контроль села Ягодное в ДНР

Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль прилегающее к Артемовску село Ягодное
Ягодное с севера прилегает к Артемовску (Бахмуту). Днем ранее Пригожин сообщил о контроле ЧВК над соседним селом Берховка
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль поселок Ягодное вблизи Артемовска (украинское название Бахмут) в ДНР, сообщается в телеграм-канале пресс-службы основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута», — сказано в аудиосообщении Пригожина.

Кроме того, пресс-служба опубликовала фотографию, на которой бойцы «Вагнера» сняты на фоне стелы с надписью «селище Ягiдне, Бахмутський район».

Ягодное прилегает к Артемовску с северо-запада на расстоянии менее 1 км.

Накануне, 24 февраля, Пригожин заявил, что бойцы ЧВК заняли населенный пункт Берховка, расположеный примерно в двух км от Ягодного. Минобороны не сообщало о контроле над Берховкой.

17 февраля Пригожин заявил о взятии села Парасковиевка к северу от Артемовска. Три дня спустя военное ведомство подтвердило информацию, указав, что это было сделано «добровольцами штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ».

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12 февраля Пригожин заявил о контроле над соседним населенным пунктом, Красной горой, на следующий день Минобороны также заявило о его «освобождении». Еще один населенный пункт, прилегающий к северу от Артемовска, Подгородное, российские силы контролируют с января.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киеву важно «отстоять» Бахмут, «но не любой ценой и чтобы все погибли». «Мы будем воевать, пока это разумно», — говорил он.

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