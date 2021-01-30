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Пандемия коронавируса ,  
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Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев из-за пандемии

Попасть в страну смогут только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Ограничение будет действовать до середины февраля
Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости
Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

С 30 января границы Чехии для иностранцев будут закрыты, они смогут попасть в страну только в случае крайней необходимости. Такое решение власти приняли из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом, передает Чешское радио.

Въезд в страну будет разрешен только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Ограничение будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.

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Фото:Доминик Бутен / РИА Новости

С начала пандемии в Чехии коронавирусом заразились более 970 тыс. человек, умерли 16 тыс. С 5 октября в Чехии действует режим Чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, он введен до 14 февраля. В стране сохраняется масочный режим, закрыта большая часть магазинов, а также введен запрет на свободное передвижение с 21:00 до 05:00.

В четверг,29 января, первый вице-премьер страны Ян Гамачек сообщил, что в стране распространяется «британский» штамм коронавируса. «Мы не можем недооценивать обстановку. Лучшее, что сейчас жители страны могут сделать, — это оставаться дома и ограничить социальные контакты», — сказал он.

Накануне об ограничении въезда в страну из-за пандемии объявили власти Франции. Пересечение границ будет запрещено для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Попасть во Францию из стран-участниц Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус. 

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Автор
Анастасия Батманова
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