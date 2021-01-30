Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев из-за пандемии

Попасть в страну смогут только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Ограничение будет действовать до середины февраля

Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

С 30 января границы Чехии для иностранцев будут закрыты, они смогут попасть в страну только в случае крайней необходимости. Такое решение власти приняли из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом, передает Чешское радио.

Въезд в страну будет разрешен только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Ограничение будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.

С начала пандемии в Чехии коронавирусом заразились более 970 тыс. человек, умерли 16 тыс. С 5 октября в Чехии действует режим Чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, он введен до 14 февраля. В стране сохраняется масочный режим, закрыта большая часть магазинов, а также введен запрет на свободное передвижение с 21:00 до 05:00.