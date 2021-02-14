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Пандемия коронавируса ,  
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В Чехии продлили режим ЧС из-за коронавируса до конца февраля

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Правительство Чехии по просьбе краевых руководителей объявило в стране режим ЧС еще на 14 дней из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Чешское информационное агентство со ссылкой на заявление премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Согласно заявлению премьер-министра, новое распоряжение начнет действовать в ту же минуту, когда закончится старое, — в 00:00 (02:00 мск) 15 февраля — и продлится до 28 февраля.

«Решение основано на просьбе губернаторов, которые пришли к выводу, что имеющихся у них средств по борьбе с коронавирусом будет недостаточно с учетом эпидемиологической ситуации», — сказала он.

С 5 октября до 14 февраля в Чехии действует режим ЧС из-за коронавируса. В стране сохраняется масочный режим, закрыта большая часть магазинов, а также введен запрет на свободное передвижение с 21:00 до 05:00.

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Фото:Эдуард Эрбен / РИА Новости

Власти Чехии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 30 января по 15 февраля закрыли границы для иностранцев. Въезд в страну разрешен лишь тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. С начала пандемии в Чехии коронавирусом заразились более 1 млн человек, умерли 18 тыс.

В начале февраля президент Чехии Милош Земан выступил за использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в том случае, если специалисты сочтут препарат эффективным.
 

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