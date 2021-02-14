В Чехии продлили режим ЧС из-за коронавируса до конца февраля

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Правительство Чехии по просьбе краевых руководителей объявило в стране режим ЧС еще на 14 дней из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Чешское информационное агентство со ссылкой на заявление премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Согласно заявлению премьер-министра, новое распоряжение начнет действовать в ту же минуту, когда закончится старое, — в 00:00 (02:00 мск) 15 февраля — и продлится до 28 февраля.

«Решение основано на просьбе губернаторов, которые пришли к выводу, что имеющихся у них средств по борьбе с коронавирусом будет недостаточно с учетом эпидемиологической ситуации», — сказала он.

С 5 октября до 14 февраля в Чехии действует режим ЧС из-за коронавируса. В стране сохраняется масочный режим, закрыта большая часть магазинов, а также введен запрет на свободное передвижение с 21:00 до 05:00.