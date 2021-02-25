В Чехии граждан обязали носить сразу две медицинские маски или респиратор

В общественных местах Чехии — в магазинах, общественном транспорте, на остановках, в аэропортах с 25 февраля можно появляться только в респираторе или надев на лицо сразу две медицинские маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Ян Блатный, передает газета Hospodarske noviny.

Усиленные средства защиты стали обязательными также в медицинских учреждениях, где оказывается амбулаторная помощь, в социальных учреждениях, на открытом воздухе, если расстояние между людьми составляет менее двух метров. Дети с четверга должны носить только хирургические, а не самодельные маски. Но респиратор для них необязателен.

Ранее Ян Блатный уже объяснял, что невозможно считать достаточной защитой различные самодельные ткани, и советовал гражданам использовать респираторы со степень защиты не ниже FFP2 (модель KN95).

Первоначально министр здравоохранения объявил, что новые требования вступят в силу 22 февраля, но затем этот срок сдвинули на 25 февраля.