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Пандемия коронавируса ,  
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В Чехии граждан обязали носить сразу две медицинские маски или респиратор

В общественных местах Чехии — в магазинах, общественном транспорте, на остановках, в аэропортах с 25 февраля можно появляться только в респираторе или надев на лицо сразу две медицинские маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Ян Блатный, передает газета Hospodarske noviny.

Усиленные средства защиты стали обязательными также в медицинских учреждениях, где оказывается амбулаторная помощь, в социальных учреждениях, на открытом воздухе, если расстояние между людьми составляет менее двух метров. Дети с четверга должны носить только хирургические, а не самодельные маски. Но респиратор для них необязателен.

Власти Чехии сделают обязательным ношение сразу двух масок
Общество
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

Ранее Ян Блатный уже объяснял, что невозможно считать достаточной защитой различные самодельные ткани, и советовал гражданам использовать респираторы со степень защиты не ниже FFP2 (модель KN95).

Первоначально министр здравоохранения объявил, что новые требования вступят в силу 22 февраля, но затем этот срок сдвинули на 25 февраля.

Чешский Минздрав обосновал новые требования ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения «британского» штамма коронавируса.

По данным чешских властей, число заболевших COVID-19 в государстве превысило 1,1 млн человек.

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В Чехии продлили режим ЧС из-за коронавируса до конца февраля
Общество
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

В январе в Германии носить респираторы класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте обязали жителей Баварии. Кроме того, с 1 февраля в немецких аэропортах и на борту ряда авиакомпаний следует носить только хирургические маски, маски FFP2 или респираторы KN95 / N95 без клапана.

О новой мутации коронавирусной инфекции стало известно в декабре 2020 года, когда ее выявили ученые Великобритании. Штамм заразнее распространявшихся ранее видов, эффективнее передается среди более молодых людей и, по предварительным выводам, отличается большей летальностью. Он распространился на территории не менее 60 стран, и в том числе попал в Россию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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