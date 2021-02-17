Хорватия заявила о готовности купить российскую вакцину без одобрения ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 12:59
Генпрокуратура уличила «мусорную» госкомпанию в сверхрасходах на зарплаты Бизнес, 18:45 Дилеры сообщили о приостановке выдачи льготных автокредитов в России Авто, 18:45 Боярского выписали из больницы Общество, 18:31 Минюст назвал заведомо невыполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального Политика, 18:31 Аналитики заметили резкое сокращение предложения бизнес-класса в Москве Недвижимость, 18:31 В Европе объявили о наборе астронавтов с ограниченными возможностями Общество, 18:27 Аудитория Clubhouse в России за неделю выросла почти в 20 раз Технологии и медиа, 18:25 Российские биатлонисты провели седьмую подряд гонку без медалей на ЧМ Спорт, 18:19 Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем Общество, 18:15 Дума назначила членов фракций «Единой России» и ЛДПР в новый состав ЦИК Политика, 18:09 Вышел трейлер «Круэллы» — фильма о злодейке из «101 далматинца» Стиль, 18:07 В РПЦ увидели «историческую амнезию» в дискуссии о памятнике Дзержинскому Общество, 17:55 Минздрав одобрил переход к третьей фазе исследований «Спутника Лайт» Общество, 17:55 Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали в Лондоне Общество, 17:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Хорватия заявила о готовности купить российскую вакцину без одобрения ЕС

Вслед за Венгрией еще одна страна Евросоюза допустила, что может начать импорт вакцины «Спутник V» без одобрения Брюсселя. В Хорватии считают, что это допустимо в условиях сложностей с поставками вакцины от производителей в ЕС
Фото: Antonio Bat / ТАСС
Фото: Antonio Bat / ТАСС

Хорватия может закупить у России вакцину «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения регулирующими органами ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления министра здравоохранения Вили Бероша.

По словам Бероша, он обсуждал вопрос поставок российской вакцины с послом России в Хорватии. Власти Хорватии в курсе, что Москва обращалась к ЕС с заявкой на регистрацию препарата, но, вероятно, не будут ждать одобрения от Брюсселя.

«Мы думаем о том, чтобы обеспечить нас этой вакциной раньше. Наши эксперты должны получить информацию об эффективности и безопасности вакцины, а также о нормативных требованиях по ее использованию. Мы уже потребовали, чтобы этим занялось Агентство по лекарственным средствам Хорватии, и ожидаем его ответа в течение нескольких дней», — рассказал он.

Берош подчеркнул, что поиск поставщиков вакцины за пределами Евросоюза не может быть нарушением, особенно в условиях задержек поставок от европейских производителей.

Хорватское издание Dnevnik также приводит слова Бероша из интервью, в котором тот сообщил, что сотрудничество с Россией по вопросу вакцин уже согласовано. Он отметил, что о поставках «Спутника V» уже договорилась Венгрия, но с осторожностью оценил формат импорта вакцины, который выбрал Будапешт.

«Я не знаю, достаточно ли безопасен метод, который выбрала Венгрия. Они прибегли к возможности временного разрешения на использование еще не одобренной вакцины, что не исключает возможность определенных побочных эффектов... Было бы оптимальным, если бы Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило ее использование», — сообщил министр. Он добавил, что, по словам российского посла, разрешение европейского регулятора для «Спутника V» может быть выдано в начале апреля.

Глава МИД Венгрии — РБК: «Вакцина — лучший выход из ситуации»
Политика
Петер Сийярто

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Домашнее поколение: почему зумерам будет проще купить жилье — Bloomberg Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

Венгрия в конце января стала первой страной ЕС, одобрившей использование российской вакцины от коронавируса. Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства формально также должен предоставить европейский регулятор — EMA. Однако российскую вакцину в стране зарегистрировали по ускоренной процедуре — это значит, что она может выйти на рынок и без санкции EMA, но Будапешт при этом принимает на себя всю ответственность за возможные последствия.

По соглашению с Россией Венгрия получит 2 млн доз вакцины. С учетом того, что вакцина двухкомпонентная, этого хватит на вакцинирование 1 млн человек из 9,7 млн населения.

Евросоюз выступал против использования «Спутника V» в Венгрии без одобрения EMA. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявлял, что страны ЕС имеют право закупать лишь те препараты, которые «полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза».

29 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается дистрибуцией вакцины, направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. В фонде отметили, что скорость одобрения заявки определяется самим EMA. 9 февраля ЕМА провело консультации с разработчиком «Спутника V», Центром им. Гамалеи. В РФПИ после этого заявили, что регистрация может быть получена уже в начале марта.

Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус COVID-19 вакцина
Материалы по теме
Орбан оценил срок начала вакцинации «Спутником V» в Венгрии
Общество
РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» еще в трех странах
Общество
Лавров ответил на заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter