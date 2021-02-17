Хорватия заявила о готовности купить российскую вакцину без одобрения ЕС

Вслед за Венгрией еще одна страна Евросоюза допустила, что может начать импорт вакцины «Спутник V» без одобрения Брюсселя. В Хорватии считают, что это допустимо в условиях сложностей с поставками вакцины от производителей в ЕС

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Хорватия может закупить у России вакцину «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения регулирующими органами ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления министра здравоохранения Вили Бероша.

По словам Бероша, он обсуждал вопрос поставок российской вакцины с послом России в Хорватии. Власти Хорватии в курсе, что Москва обращалась к ЕС с заявкой на регистрацию препарата, но, вероятно, не будут ждать одобрения от Брюсселя.

«Мы думаем о том, чтобы обеспечить нас этой вакциной раньше. Наши эксперты должны получить информацию об эффективности и безопасности вакцины, а также о нормативных требованиях по ее использованию. Мы уже потребовали, чтобы этим занялось Агентство по лекарственным средствам Хорватии, и ожидаем его ответа в течение нескольких дней», — рассказал он.

Берош подчеркнул, что поиск поставщиков вакцины за пределами Евросоюза не может быть нарушением, особенно в условиях задержек поставок от европейских производителей.

Хорватское издание Dnevnik также приводит слова Бероша из интервью, в котором тот сообщил, что сотрудничество с Россией по вопросу вакцин уже согласовано. Он отметил, что о поставках «Спутника V» уже договорилась Венгрия, но с осторожностью оценил формат импорта вакцины, который выбрал Будапешт.