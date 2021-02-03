Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,08 (+0,18) Инвестиции, 13:52
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,06) Инвестиции, 13:52
Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание РБК и HP, 23:37 МИД Чехии выразил протест российскому послу в связи с делом Навального Политика, 23:36 В Канаде признали террористическим «Русское Имперское Движение» Общество, 23:16 Мантуров заявил об отсутствии планов по расширению госрегулирования цен Бизнес, 23:12 Привившиеся туристы смогут с октября посетить Пхукет без карантина Общество, 22:51 Глава РФПИ заявил о возможном одобрении «Спутника V» в ЕС в марте Общество, 22:17 Евросоюз призвал освободить Навального Политика, 22:14 В ВОЗ сочли данные в Lancet доказательством эффективности «Спутника V» Общество, 22:04 Рада рассмотрит предложение переименовать поселок в Донбассе в Нью-Йорк Общество, 21:54 Зеленский поручил проверить боеспособность армии Украины в Донбассе Политика, 21:47 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 февраля Общество, 21:38 «Химки» подписали контракт с чемпионом Европы по баскетболу Спорт, 21:35 Об аресте Сергея Смирнова. Заявление редакции РБК Общество, 21:33 В ЕС оценили продление СНВ-3 Политика, 21:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава РФПИ заявил о возможном одобрении «Спутника V» в ЕС в марте

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена к применению в ЕС в марте. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1». Фрагмент интервью опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Наиля Аскер-заде.

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может, начало марта, но на такое одобрение мы подали», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ допустил возможность привить «Спутником V» 700 млн человек
Общество
Фото:Максим Захаров / РИА Новости

РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС 19 января. В фонде сообщили, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию для разработчиков вакцины. Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых. Тогда в фонде отметили, что ожидают начала проведения экспертизы в феврале.

В фонде отметили, что в случае одобрения вакцины Россия может предоставить для стран ЕС до 100 млн доз «Спутника V» уже во втором квартале 2021 года. 3 февраля власти Германии допустили возможность производства российской вакцины на территории страны, если результаты экспертизы окажутся положительными.

Пока что единственной страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину, стала Венгрия. 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Почему революция «хомячков» может похоронить IPO Robinhood Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли
РФПИ вакцина коронавирус COVID-19 ЕС
Материалы по теме
РФПИ объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в Никарагуа
Общество
Глава РФПИ допустил возможность привить «Спутником V» 700 млн человек
Общество
РФПИ сообщил о возможности поставить ЕС 100 млн доз вакцины «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter