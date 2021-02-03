Глава РФПИ заявил о возможном одобрении «Спутника V» в ЕС в марте

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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена к применению в ЕС в марте. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1». Фрагмент интервью опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Наиля Аскер-заде.

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может, начало марта, но на такое одобрение мы подали», — сказал Дмитриев.

РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС 19 января. В фонде сообщили, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию для разработчиков вакцины. Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых. Тогда в фонде отметили, что ожидают начала проведения экспертизы в феврале.

В фонде отметили, что в случае одобрения вакцины Россия может предоставить для стран ЕС до 100 млн доз «Спутника V» уже во втором квартале 2021 года. 3 февраля власти Германии допустили возможность производства российской вакцины на территории страны, если результаты экспертизы окажутся положительными.