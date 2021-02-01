Президент Чехии поддержал применение российской вакцины от COVID в стране

Милош Земан (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / Global Look)

Президент Чехии Милош Земан в интервью радио Frekvence 1 высказался за использование в стране вакцины от коронавируса «Спутник V», если специалисты сочтут препарат эффективным.

«Я слежу за мнением экспертов. <...> Не имею ничего против, если специалисты решат, что эту вакцину можно задействовать и в нашей стране. Это в любом случае лучше, чем если бы люди умирали просто из-за отсутствия вакцин», — сказал он.

Земан отметил, что российскую вакцину рекомендовал экс-министр здравоохранения Чехии Роман Прымула.

По словам чешского лидера, вакцинация — это не политический вопрос. Он также заявил, что поддержит использование в Чехии препарата из Китая. «Если будет нехватка вакцин, то количество смертей увеличится», — подчеркнул президент.

Материал дополняется