Европейский регулятор сообщил о новом шаге к регистрации «Спутника V»

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Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Теперь научный центр Гамалеи может подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. Об этом говорится в сообщении EMA, поступившем в РБК.

«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины <...> В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», — заявил представитель регулятора.

При этом в EMA отметили, что пока что не получали заявку на регистрацию от создателей «Спутника V».