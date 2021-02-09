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Европейский регулятор сообщил о новом шаге к регистрации «Спутника V»

Фото: Marcos Brindicci / Getty Images
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Теперь научный центр Гамалеи может подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. Об этом говорится в сообщении EMA, поступившем в РБК.

«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины <...> В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», — заявил представитель регулятора.

При этом в EMA отметили, что пока что не получали заявку на регистрацию от создателей «Спутника V».

Авторы
Михаил Котляр, Полина Химшиашвили
коронавирус вакцина Евросоюз регистрация
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