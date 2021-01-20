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Пандемия коронавируса ,  
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Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

В фонде ожидают, что процесс постепенной экспертизы препарата начнется в феврале. Решение властей ЕС о предоставлении «Спутнику V» регистрации будет принято после серии экспертных проверок
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию российской вакцины против корпонавируса COVID-19 «Спутник V» в Европейском союзе. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

В РФПИ сообщили, что 19 января эксперты, которые представляют Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию для разработчиков вакцины «Спутник V». Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых.

«Рекомендации по результатам вчерашнего обсуждения будут направлены разработчикам вакцины «Спутник V» в течение 7-10 дней», — говорится в сообщении. В фонде отметили, что ожидают начала процесса постепенной экспертизы в феврале.

Решение EMA о предоставлении «Спутнику V» регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок, уточнили в РФПИ.

РФПИ назвал дату начала процедуры по заявке о преквалификации «Спутник V»
Общество
Фото:Шамиль Жуматов / Reuters

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Препарат прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях этой вакцины, стала Белоруссия. Позднее РФПИ договорился поставлять препарат в ряд стран. На первую неделю декабря фонд получил предварительные заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины из более чем 50 стран. Ожидается, что вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

В конце ноября создатели «Спутника V» предложили англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca совместные испытания препаратов. «Если они пойдут на новое клиническое испытание, мы предлагаем попробовать режим комбинирования вакцины AstraZeneca со «Спутником V», чтобы повысить эффективность. Комбинированные вакцины могут стать важными для ревакцинации», — отмечали создатели российского препарата.

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Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

В AstraZeneca согласились с этим предложением, и с 11 декабря компания начала клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавирусной инфекции со «Спутником V». Как заявили в компании, исследования разных режимов применения вакцин помогут создать более гибкие графики вакцинации и предоставят медикам широкий выбор подходов для профилактики коронавируса. Ожидается, что объединение британской и российской вакцин приведет к усилению иммунного ответа.

Авторы
Ирина Парфентьева, Михаил Юшков
РФПИ заявка регистрация российская вакцина
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