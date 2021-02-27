Власти Чехии ограничили передвижение жителей страны районами проживания
Правительство Чехии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с связи с коронавирусной инфекцией с 1 марта на три недели ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания. Это решение было принято на заседании правительства страны, передает телеканал ČT24.
Исключения можно сделать для поездок на работу, к врачу или для ухода за близкими.
Чтобы воспользоваться исключением и покинуть районы проживания, нужно иметь при себе документ, подтверждающий такую необходимость, например, справку с места работы, сообщается на сайте МВД Чехии. Также граждане смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым должны покинуть район.
Помимо этого, власти Чехии ограничили на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного района, если речь не идет о помощи больным или инвалидам.