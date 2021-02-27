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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Чехии ограничили передвижение жителей страны районами проживания

С 1 марта районы проживания можно будет покидать только для поездок на работу, к врачу или для ухода за близкими людьми. Власти Чехии объясняют эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации с связи с COVID-19
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Правительство Чехии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с связи с коронавирусной инфекцией с 1 марта на три недели ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания. Это решение было принято на заседании правительства страны, передает телеканал ČT24.

Исключения можно сделать для поездок на работу, к врачу или для ухода за близкими.

Чтобы воспользоваться исключением и покинуть районы проживания, нужно иметь при себе документ, подтверждающий такую необходимость, например, справку с места работы, сообщается на сайте МВД Чехии. Также граждане смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым должны покинуть район.

В Чехии граждан обязали носить сразу две медицинские маски или респиратор
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Помимо этого, власти Чехии ограничили на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного района, если речь не идет о помощи больным или инвалидам.

Чехия разделена на 76 районов. Прага не входит в их число и является отдельным административно-территориальным образованием.

Ранее власти Чехии обязали граждан носить респираторы или надевать сразу две медицинские маски в общественных местах. Дети теперь должны носить только хирургические, а не самодельные маски, но респиратор для них необязателен. Чешский Минздрав обосновал новые требования ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения «британского» штамма коронавируса.

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По данным Минздрава Чехии, в стране зарегистрировано 1,2 млн случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже свыше 1 млн человек, скончались почти 20 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Курносова
Чехия коронавирус
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