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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского сообщили, что хотят успеть до встречи Путина и Трампа

«УП»: в офисе Зеленского хотели бы сверить часы до встречи Путина и Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В офисе украинского лидера хотели бы «сверить часы» и согласовать «стратегическое видение» мирных переговоров до встречи Путина и Трампа, пишет «Украинская правда»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

В офисе украинского президента Владимира Зеленского хотели бы, чтобы он и его американский коллега Дональд Трамп «сверили часы» и согласовали «стратегическое видение» всего переговорного процесса перед встречей последнего с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Украинская правда».

По словам источников газеты в дипломатических кругах, Киеву известно, что в Вашингтоне уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина, после чего американский лидер намерен провести полноценную встречу с российским коллегой. План по Украине будет формироваться в первую очередь в ходе контактов президентов США и России, пишет издание.

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Трамп неоднократно заявлял о желании Зеленского заключить сделку. Он призвал Россию пойти на переговоры с Украиной, а в случае отказа пригрозил санкциями. Республиканец пообещал сохранить экономическое давление на Москву до заключения ею сделки с Киевом. Говоря о возможных сроках завершения конфликта, американский лидер подчеркивал, что сначала должен поговорить с Путиным и выяснить, хочет ли он заключить сделку. Трамп отмечал, что собирается встретиться с президентом России «как можно быстрее».

Зеленский выражал уверенность, что новый глава Белого дома «хочет и сможет принести мир». «Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. <...> я верю, что мы вместе с США способны <...> принудить Россию к справедливому миру», — подчеркивал он. Украинский лидер, говоря о том, кого бы он хотел видеть за столом переговоров, называл «Украину, Америку, Европу и русских».

Путин, говоря о возможности встречи с Трампом, заявлял, что «лучше встретиться» и «поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России». «Мы готовы», — заверил он, назвав республиканца «прагматичным человеком». В Кремле в то же время сообщали, что пока не получали соответствующих сигналов от команды Трампа.

Путин в поздравлении американскому президенту по случаю инаугурации говорил, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США по Украине. При этом основной целью урегулирования он назвал «не краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир».

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин встреча конфликт
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
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