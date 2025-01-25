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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что ему нравится тактика Трампа в отношении России

Сюжет
Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп призывал Россию пойти на переговоры с Украиной, в противном случае угрожая санкциями. Такой подход импонирует, заявил Зеленский. В Кремле сообщили, что наблюдают за риторикой США, но в угрозах Трампа не увидели ничего нового
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика американского коллеги Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону России.

«Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже. И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует», — сказал Зеленский (цитата по 24 каналу).

Он отметил, что Трамп показывает, что хочет завершить конфликт, но еще не понимает, как это произойдет, поэтому и Киев не знает деталей.

Зеленский, говоря о том, кого бы он хотел видеть за столом переговоров, назвал «Украину, Америку, Европу и русских». «Да, я бы очень хотел, чтобы европейский голос тоже был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского Союза. Но я не могу сегодня четко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, потому что у нас еще нет общего плана», — сказал он (цитата по УНИАН).

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Владимир Зеленский

22 января Трамп заявил, что если Россия не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Москва продает Вашингтону и ряду других стран. Он добавил, что не хочет нанести вред России, так как «любит российский народ» и всегда имел «хорошие отношения» с президентом Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил после этого, что Трамп во время первого президентского срока «часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства».

Трамп не раз заявлял, что хочет встретиться с Путиным. Последний накануне, 24 января, сказал, что готов в такой встрече.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — сказал Путин.

Но дальнейшее продвижение в этом вопросе зависит от решений и выбора действующей американской администрации, добавил глава государства. Отношения с Трампом он описал как исключительно деловые, но в то же время «прагматические и доверительные».

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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