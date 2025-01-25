Зеленский заявил, что ему нравится тактика Трампа в отношении России

Трамп призывал Россию пойти на переговоры с Украиной, в противном случае угрожая санкциями. Такой подход импонирует, заявил Зеленский. В Кремле сообщили, что наблюдают за риторикой США, но в угрозах Трампа не увидели ничего нового

Владимир Зеленский (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика американского коллеги Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону России.

«Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже. И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует», — сказал Зеленский (цитата по 24 каналу).

Он отметил, что Трамп показывает, что хочет завершить конфликт, но еще не понимает, как это произойдет, поэтому и Киев не знает деталей.

Зеленский, говоря о том, кого бы он хотел видеть за столом переговоров, назвал «Украину, Америку, Европу и русских». «Да, я бы очень хотел, чтобы европейский голос тоже был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского Союза. Но я не могу сегодня четко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, потому что у нас еще нет общего плана», — сказал он (цитата по УНИАН).

22 января Трамп заявил, что если Россия не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Москва продает Вашингтону и ряду других стран. Он добавил, что не хочет нанести вред России, так как «любит российский народ» и всегда имел «хорошие отношения» с президентом Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил после этого, что Трамп во время первого президентского срока «часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства».

Трамп не раз заявлял, что хочет встретиться с Путиным. Последний накануне, 24 января, сказал, что готов в такой встрече.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — сказал Путин.

Но дальнейшее продвижение в этом вопросе зависит от решений и выбора действующей американской администрации, добавил глава государства. Отношения с Трампом он описал как исключительно деловые, но в то же время «прагматические и доверительные».