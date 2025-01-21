Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке
Украинский президент Владимир Зеленский настроен на сделку по российско-украинскому конфликту, заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп.
«Он говорит мне, что хочет заключить сделку. Зеленский хочет заключить сделку», — сказал он.
По словам Трампа, он не знает, хочет ли заключать сделку российский президент Владимир Путин, но добавил, что это должно быть важное для российской стороны решение.
Президент США сообщил, что планирует встретиться с российским коллегой и уже идут переговоры с Москвой. Однако точной даты встречи с Путиным он не назвал.
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту на Украине. В январе он выразил надежду, что ему удастся сделать это в течение полугода.
В начале января Зеленский заявил, что Киев стремится положить конец конфликту в 2025 году, но отметил, что прежде других договоренностей Украина должна получить гарантии безопасности.
Путин ранее отмечал, что в переговорах Москва готова к компромиссам, но Киев отказывается от диалога.
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