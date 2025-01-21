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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России

Трамп: США сохранят давление на Россию до урегулирования на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Война санкций
Новый президент США заявил, что до сделки Украины и России будет использовать против последней санкции или тарифы, последние он считает более эффективными. Москва называет ограничения незаконными
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Saul Loeb / Getty Images)

США сохранят экономическое давление на Россию до заключения ею сделки с Украиной, следует из слов нового президента страны Дональда Трампа. Ему задали вопрос о сохранении санкций против Москвы до тех пор, пока она не заключит соглашение, на пресс-конференции в Белом доме.

«Санкции или тарифы. Я думаю, что слово «тариф» гораздо лучше, потому что это укрепляет доллар. Я думаю, что тарифы более эффективны», — сказал Трамп.

При этом президент добавил, что против Ирана он использовал санкции и тот «был разорен», когда республиканец покинул пост после первого срока, «у них не было денег на ХАМАС или «Хезболлу». «Но теперь они богаты», поэтому стала возможна атака 7 октября 2023-го на Израиль. Последний ослабил Иран «по-другому», атаковав его в прошлом году, отметил Трамп.

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Трамп также рассказал, что планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным «как можно быстрее». Говоря о возможных сроках завершения конфликта, новый президент сказал: «Я должен поговорить с президентом Путиным, мы собираемся это выяснить». По его словам, нужно узнать, хочет ли он заключить сделку, так как с украинской стороны такое желание есть.

«Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — отметил Трамп.

Москва требует снятия санкций для начала переговоров и прекращения огня на Украине. При этом Путин отмечал еще в 2023-м, что российская экономика, пережив беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных стран, восстановилась.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что не стоит ожидать существенного изменения подхода в отношениях с Россией при новой администрации Трампа.

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Дональд Трамп санкции США Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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