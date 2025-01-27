«УП» рассказала, что офис Трампа «забанил» ключевую фигуру Зеленского

В команде Трампа не хотят общаться с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком, пишет «Украинская правда». На прошлой неделе США приостановили помощь Украине по линии USAID

Андрей Ермак (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

В офисе президента США Дональда Трампа не стали общаться с ключевой фигурой офиса президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о главе ОП Андрее Ермаке, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Издание указывает, что Ермак ранее был «ключевой фигурой в контактах с Белым домом», а также «несколько раз в неделю говорил» с Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности в администрации прежнего президента США Джо Байдена.

«Но глава ОП получил очень холодный приём от команды Трампа во время своей поездки в США в конце прошлого года», — указывает издание. Сотрудники команды Зеленского рассказали изданию, что им показалось, что у «трампистов есть определенный сознательный бан на контакты с Ермаком». В качестве доказательств этому они указывают то, что спецпосланник американского президента по Украине генерал-лейтенант Кит Келлог не нашел времени для встречи с Ермаком. Теперь у Зеленского есть выбор — либо «навязать» Ермака новой администрации США, либо искать другого переговорщика.

Украинские СМИ рассказывали широко об одной поездке Ермака в США на встречу с администрацией Трампа, но это было в начале декабря. Американскую сторону представляли советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Украине Кит Келлог. К ним присоединялся избранный на тот момент вице-президентом США Джей Ди Вэнс. Стороны собирались познакомиться во время встречи, она была «продолжительной и содержательной», а украинская сторона была «удовлетворена тем, как все прошло», писала Politico со ссылкой на источники. Рассказывая о том, когда будет встреча Зеленского и Трампа, Ермак в январе обещал, что начиная с 20 января эти консультации и контакты «будут максимально эффективными».

25 января Госдеп США объявил, что приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней. Чиновник Агентства США по международному развитию (USAID) сказал Reuters, что ответственным за Украину сотрудникам было приказано остановить всю работу. Среди проектов, по которым была приостановлена помощь, — поддержка школ и помощь в области здравоохранения. С 24 февраля 2022 года по линии USAID украинскому правительству выдали $30 млрд помощи. Программы помощи не касаются военной поддержки. Россия осуждает передачу военной помощи Киеву.