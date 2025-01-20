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Путин в поздравлении Трампу заявил о готовности к диалогу

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Возвращение Трампа в Белый дом
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Военная операция на Украине
Россия никогда не отказывалась от диалога и открыта к нему с новой администрацией США, в том числе по укреплению стратегической стабильности и конфликту на Украине, сказал Путин. При этом он исключил мир ради передышки

Путин в поздравлении Трампу заявил о готовности к диалогу
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Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность, заявил Владимир Путин на совещании Совбеза.

Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, сказал он.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», — сказал Путин.

По его словам, в Кремле также слышат заявления Трампа о необходимости не допустить третьей мировой войны.

«Безусловно, мы приветствует такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — добавил президент.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от диалога и всегда была готова поддерживать «ровные отношения сотрудничества» с любой американской администрацией.

Москва исходит из того, что диалог будет строиться «на равноправной и взаимоуважительной основе» с учетом «той значимой роли, которую играют наши страны по ряду ключевых вопрос», включая укрепление стратегической стабильности и безопасности, пояснил Путин. «Мы также открыты к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту», — утверждает он.

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Самым главным президент назвал устранение первопричин конфликта, а основной целью урегулирования — «не краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир». Этот мир должен основываться на «уважении законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе», убежден он. «Мы, конечно, будем бороться за интересы России, российского народа. В этом заключается цель или смысл проведения специальной военной операции», — заключил Путин.

Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он. Трамп говорил, что собирается встретиться с Путиным «очень скоро», но исключал встречу до своей инаугурации. Говоря о стратегии прекращения конфликта на Украине, избранный президент подчеркивал: «Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу представить, что он в восторге от того, как все прошло, потому что для него это тоже прошло не совсем удачно».

Путин в декабре утверждал, что Россия стремится к завершению конфликта, «задачей номер один» на 2025 год он называл достижение всех целей на Украине. Президент также выражал готовность Москвы вести диалог по миру без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле. Летом Путин предлагал Киеву, в частности, вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО. В Кремле в прошлом месяце заявляли, что «никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет». Киеву для мирного урегулирования нужны гарантии безопасности в отношении территорий, которые тот контролирует, и хотя бы частичное вступление в НАТО, говорил украинский президент Владимир Зеленский.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Путин конфликт на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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