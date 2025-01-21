Трамп заявил, что есть еще «полдня» для завершения конфликта на Украине

Зеленский хочет заключить сделку, сказал Трамп и отметил, что не знает, хочет ли ее Путин. Президент России говорил о готовности к компромиссам

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обещание завершить российско-украинский конфликт за сутки после вступления в должность. Трансляция ведется на YouTube.

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — сказал Трамп.

Время в Вашингтоне отстает от московского на восемь часов. Трамп сделал это заявление примерно в 20:00 по местному времени.

Он рассказал, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — добавил президент США. Говоря о возможных сроках завершения конфликта, Трамп сказал: «Я должен поговорить с президентом Путиным, мы собираемся это выяснить».

«Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <...>. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — сказал Трамп.

На вопрос относительно сохранения санкций против России, он сказал, что больше предпочитает тарифы. Трамп также заявил, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборонные цели и назвал «нелепым», что США потратили на поддержку Украины на «$200 млрд больше» остальных стран альянса, эти показатели должны сравняться.

Российская и украинская стороны выражали готовность к переговорам, но для этого выдвигают разные требования. Москва прежде всего хочет добиться нейтрального и внеблокового статуса Украины, а также ее официального отказа от Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев настаивает на частичном вступлении в НАТО и получении гарантии безопасности, а также отказывается признавать утрату территорий.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», — сказал Путин накануне. Он прежде не раз выражал уверенность в победе России и выражал готовность к компромиссам при урегулировании конфликта.

В понедельник, 20 января, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулирование конфликта станет главным приоритетом Трампа, «это произойдет почти немедленно». «Фактически, часть этого уже началась. Можно надеяться, что часть подготовительной работы уже заложена, но это будет сложно», — сказал он.