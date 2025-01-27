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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сообщил, получал ли он сигналы от Трампа о встрече с Путиным

Кремль: пока мы не получали сигналов от Трампа о встрече с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кремле пока не получали сигналов от команды Трампа о встрече с Путиным
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

В России пока не получали сигналов от президента США Дональда Трампа о встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, у России «сохраняется готовность» к встрече. «По всей видимости, требуется определенное время» для организации беседы, добавил Песков.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва организовать встречу у себя или поехать в США, Песков заявил, что обычно это обсуждают главы государств тогда, когда «они посчитают целесообразным организовать такой разговор». «Пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику», — сказал пресс-секретарь президента.

О том, что Путин готов к встрече с Трампом, Песков говорил и ранее. «Здесь трудно гадать на кофейной гуще», — говорил пресс-секретарь президента. Об обещал, что как только будут данные о возможной встрече, «мы вас проинформируем».

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Трамп также неоднократно заявлял о желании встретиться с Путиным. По его словам, это необходимо для того, чтобы обсудить завершение конфликта на Украине. Причем это нужно не для экономики, или «чего-то еще». «Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую», — говорил Трамп. Разговор Путина и Трампа последний поручал организовать в течение нескольких дней после инаугурации, сообщал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В день вступления Трампа в должность Владимир Путин заявлял, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.

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