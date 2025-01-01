Зеленский заявил, что Трамп «хочет и сможет принести мир»
Избранный президент США Дональд Трамп способен добиться мирного разрешения украинского конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к народу.
«Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. <...> я верю, что мы вместе с США способны <...> принудить Россию к справедливому миру», — сказал он.
Зеленский отметил, что США были с Украиной с первых минут начала конфликта и выразил надежду, что они будут с ней «и в первые минуты мира». Он также подчеркнул, что в разговорах с американскими политиками, среди которых был и Трамп, и уходящий президент Джо Байден, всегда подчеркивалось то, что «Украина победит».
Трамп неоднократно подчеркивал, что собирается «положить конец этой войне», он выражал готовность встретиться с президентом Владимиром Путиным для урегулирования. Путин также говорил, что готов к встрече с Трампом.
В июне российский президент озвучивал условия Москвы для начала переговоров, среди которых были вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; международное признание Крыма и новых регионов российскими. Зеленский называл эти требования ультиматумом.
В обращении Зеленский указал на успехи украинской оборонной промышленности, в том числе выпуск более 1 млн беспилотников за год и появление новых ракет — «Паляница», «Сапсан», «Нептун» и др. Президент также поблагодарил партнеров страны за военные поставки и финансовую помощь.
Глава государства отметил, что Украина будет членом Евросоюза и что этот путь «необратим», а также указал, что «однажды» она вступит и в НАТО.
Также он напомнил о состоявшемся перед Новым годом, 30 декабря, одном из крупнейших обменов пленными (150 россиян на 189 украинцев) и сообщил, что за год из плена на Украину вернулись 1358 человек, за время конфликта — 3956.
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