Зеленский заявил, что Трамп «хочет и сможет принести мир»

Конфликт России и Украины — «это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны», заявил Зеленский. По его словам, Москву нужно «принудить к миру», он выразил надежду, что Киев и Вашингтон будут способны на это при Трампе

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп способен добиться мирного разрешения украинского конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к народу.

«Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. <...> я верю, что мы вместе с США способны <...> принудить Россию к справедливому миру», — сказал он.

Зеленский отметил, что США были с Украиной с первых минут начала конфликта и выразил надежду, что они будут с ней «и в первые минуты мира». Он также подчеркнул, что в разговорах с американскими политиками, среди которых был и Трамп, и уходящий президент Джо Байден, всегда подчеркивалось то, что «Украина победит».

Трамп неоднократно подчеркивал, что собирается «положить конец этой войне», он выражал готовность встретиться с президентом Владимиром Путиным для урегулирования. Путин также говорил, что готов к встрече с Трампом.

В июне российский президент озвучивал условия Москвы для начала переговоров, среди которых были вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; международное признание Крыма и новых регионов российскими. Зеленский называл эти требования ультиматумом.

В обращении Зеленский указал на успехи украинской оборонной промышленности, в том числе выпуск более 1 млн беспилотников за год и появление новых ракет — «Паляница», «Сапсан», «Нептун» и др. Президент также поблагодарил партнеров страны за военные поставки и финансовую помощь.

Глава государства отметил, что Украина будет членом Евросоюза и что этот путь «необратим», а также указал, что «однажды» она вступит и в НАТО.

Также он напомнил о состоявшемся перед Новым годом, 30 декабря, одном из крупнейших обменов пленными (150 россиян на 189 украинцев) и сообщил, что за год из плена на Украину вернулись 1358 человек, за время конфликта — 3956.