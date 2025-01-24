 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин допустил, что конфликт на Украине не начался бы при Трампе

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Нынешнего «кризиса» на Украине могло не быть, если бы у Дональда Трампа не «украли победу» на выборах в 2020-м, сказал президент России Владимир Путин корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Трамп неоднократно заявлял, что военный конфликт между Россией и Украиной не начался бы, если бы он избрался на второй срок в 2020-м. «Я не могу не согласиться с ним в том, что, если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — сказал президент России.

По мнению Путина, Трамп — прагматичный человек и вряд ли будет принимать решения, которые вредят экономике США. Он выразил готовность к встрече с республиканцем.

«Скорее всего, действительно нам лучше встретиться. Опираясь на реалии текущего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал Путин. Он отметил, что возможность встречи зависит от нынешней администрации США.

Трамп попросит снизить цены на нефть для примирения на Украине
Политика
Фото:Leo Morgan / Shutterstock

Материал дополняется.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:59
Двое каратистов не вернулись на Украину после турнира в ИталииСпорт, 17:54
Путин допустил, что конфликт на Украине не начался бы при ТрампеПолитика, 17:47
Лавров оценил готовность Киева и Запада к мирным переговорамПолитика, 17:43
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 17:40
Севастополь включили в зону федеральной ЧС из-за разлива мазутаОбщество, 17:36
Депутат заявил о переводе обслуживающих системы ПВО техников в пехоту ВСУПолитика, 17:34
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Суд в Саратове арестовал начальника колонии за превышение полномочийОбщество, 17:32
ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:29
Как проблемы с алкоголем могут сорвать назначение главы ПентагонаПолитика, 17:28
Россия и Мадагаскар договорились о неразмещении первыми оружия в космосеПолитика, 17:15
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:14
Путин удивился средней зарплате в Москве и поспорил с Собяниным. ВидеоЭкономика, 17:10
Глава Wildberries заявила, что маркетплейс не переименуют в «Ягодки»Бизнес, 17:09