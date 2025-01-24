Путин допустил, что конфликт на Украине не начался бы при Трампе
Нынешнего «кризиса» на Украине могло не быть, если бы у Дональда Трампа не «украли победу» на выборах в 2020-м, сказал президент России Владимир Путин корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Трамп неоднократно заявлял, что военный конфликт между Россией и Украиной не начался бы, если бы он избрался на второй срок в 2020-м. «Я не могу не согласиться с ним в том, что, если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — сказал президент России.
По мнению Путина, Трамп — прагматичный человек и вряд ли будет принимать решения, которые вредят экономике США. Он выразил готовность к встрече с республиканцем.
«Скорее всего, действительно нам лучше встретиться. Опираясь на реалии текущего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал Путин. Он отметил, что возможность встречи зависит от нынешней администрации США.
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