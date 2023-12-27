 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнала, что CША начали пересматривать стратегию по Украине

Politico: CША начали пересматривать стратегию по Украине в пользу переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за провала контрнаступления ВСУ и проблем с согласованием финансирования США начали пересматривать свою стратегию по Украине в пользу переговоров, которые, вероятно, будут подразумевать территориальные уступки, узнала Politico
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена «незаметно» меняет свою стратегию по Украине с поддержки целей, подразумевающих полную победу над Россией, на улучшение позиций в возможных переговорах о прекращении конфликта, пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, изменения в стратегии Вашингтона происходят на фоне угрозы срыва дальнейшего финансирования Украины, которое не могут согласовать ни в США, ни в ЕС. По словам источников, теперь возможные переговоры по окончанию конфликта, вероятно, будут означать передачу России части территории.

Так, несмотря на публичные заявления Белого дома и Пентагона о необходимости полного вывода российских войск, в кулуарах уже идет обсуждение о передислокации сил Киева из-за провалившегося контрнаступления, пишет Politico. Западные страны советуют Киеву начать строительство эшелонированной системы обороны, включающей в себя укрепления, заграждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения, а также строительство рва вдоль северной границы Украины с Белоруссией.

Представитель администрации президента США в разговоре с Politico отметил, что большая часть этого «стратегического перехода к обороне» направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах. «Это была наша основная идея [с начала конфликта] — единственный способ закончить эту войну в конечном итоге — это переговоры», — сказал чиновник на условиях анонимности.

В то же время он подчеркнул, что пока никаких переговоров не ведется и в США все еще рассчитывают, что украинские войска займут «более сильную позицию и смогут удерживать территорию».

Один из европейских дипломатических источников заявил Politico, что Евросоюз намеренно поднимает вопрос ускорения членства Украины в НАТО, чтобы «поставить украинцев в наилучшую возможную ситуацию для переговоров» с Москвой.

NYT сообщила о «сигналах» России по переговорам о прекращении огня
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Ранее о совете США по смене украинской стратегии из-за провального контрнаступления сообщала The New York Times (NYT). По данным газеты, в Пентагоне советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать и строить» — сосредоточиться на удержании территории, которая сейчас под ее контролем, и наращивать собственное производство оружия. После этого, вероятно, в конце 2024 года или в 2025 году, появится реальная возможность для содержательных переговоров с Россией, отмечает NYT.

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Однако уже в ноябре украинский президент Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ не добилось заявленных целей, а также пообещал начать строительство укреплений «от Донбасса до Западной Украины». При этом он подчеркивал, что на фронте нет кризисной ситуации, но произошло замедление боевых действий в связи с приходом зимы.

В декабре Зеленский сообщил о просьбе Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного о призыве дополнительных 500 тыс. человек. Минобороны Украины после этого заявило, что планирует набрать нужное количество военнослужащих любым способом, в том числе принудительным.

Российские власти критикуют помощь Украине со стороны западных стран, а украинское контрнаступление неоднократно называли провальным. 14 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение. Всего с начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, более 40% — с начала контрнаступления, заявил Шойгу 19 декабря. Он отметил, что за этот период Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую.

Говоря о возможности мирных переговоров, Путин отмечал, что Россия готова говорить со всеми акторами, но только с учетом своих интересов. В МИДе ранее подчеркивали, что Москва готова начать переговоры без предварительных условий, но «на основе той реальности, которая существует».


 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
стратегия Военная операция на Украине Владимир Зеленский Джо Байден США ЕС
Материалы по теме
Минфин Украины не нашел денег на мобилизацию 500 тыс. человек
Политика
На Украине предупредили о задержках пенсий и зарплат без помощи Запада
Политика
Кремль увидел ущерб странам ЕС в новом пакете помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 19:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
Politico узнала, что CША начали пересматривать стратегию по Украине Политика, 21:00
Карлсен ответил на претензии Непомнящего о привилегиях на ЧМ в Самарканде Спорт, 20:50
В Аргентине начались протесты против «неконституционных» реформ Милея Политика, 20:47
Умер сценарист и поэт Юрий Арабов Общество, 20:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:30
Глава РПЛ объяснил матчи в снегопад «дырявым регламентом» Спорт, 20:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин позвонил пятикласснику, чью мечту исполнил на «Елке желаний» Общество, 20:02
Силуанов выступил за продление семейной ипотеки Общество, 20:01
Силуанов рассказал о надеждах на приватизацию в 2024 году Экономика, 20:00
Путин поручил правительству заняться увеличением доходов учителей Общество, 19:56
ТНТ убрал Киркорова с постера фильма после вечеринки в «Мутаборе» Общество, 19:52
Ведущий российский ралли-гонщик будет выступать за Болгарию Спорт, 19:43
Минфин Украины не нашел денег на мобилизацию 500 тыс. человек Политика, 19:42