Politico узнала, что CША начали пересматривать стратегию по Украине

Из-за провала контрнаступления ВСУ и проблем с согласованием финансирования США начали пересматривать свою стратегию по Украине в пользу переговоров, которые, вероятно, будут подразумевать территориальные уступки, узнала Politico

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена «незаметно» меняет свою стратегию по Украине с поддержки целей, подразумевающих полную победу над Россией, на улучшение позиций в возможных переговорах о прекращении конфликта, пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, изменения в стратегии Вашингтона происходят на фоне угрозы срыва дальнейшего финансирования Украины, которое не могут согласовать ни в США, ни в ЕС. По словам источников, теперь возможные переговоры по окончанию конфликта, вероятно, будут означать передачу России части территории.

Так, несмотря на публичные заявления Белого дома и Пентагона о необходимости полного вывода российских войск, в кулуарах уже идет обсуждение о передислокации сил Киева из-за провалившегося контрнаступления, пишет Politico. Западные страны советуют Киеву начать строительство эшелонированной системы обороны, включающей в себя укрепления, заграждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения, а также строительство рва вдоль северной границы Украины с Белоруссией.

Представитель администрации президента США в разговоре с Politico отметил, что большая часть этого «стратегического перехода к обороне» направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах. «Это была наша основная идея [с начала конфликта] — единственный способ закончить эту войну в конечном итоге — это переговоры», — сказал чиновник на условиях анонимности.

В то же время он подчеркнул, что пока никаких переговоров не ведется и в США все еще рассчитывают, что украинские войска займут «более сильную позицию и смогут удерживать территорию».

Один из европейских дипломатических источников заявил Politico, что Евросоюз намеренно поднимает вопрос ускорения членства Украины в НАТО, чтобы «поставить украинцев в наилучшую возможную ситуацию для переговоров» с Москвой.

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Ранее о совете США по смене украинской стратегии из-за провального контрнаступления сообщала The New York Times (NYT). По данным газеты, в Пентагоне советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать и строить» — сосредоточиться на удержании территории, которая сейчас под ее контролем, и наращивать собственное производство оружия. После этого, вероятно, в конце 2024 года или в 2025 году, появится реальная возможность для содержательных переговоров с Россией, отмечает NYT.

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Однако уже в ноябре украинский президент Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ не добилось заявленных целей, а также пообещал начать строительство укреплений «от Донбасса до Западной Украины». При этом он подчеркивал, что на фронте нет кризисной ситуации, но произошло замедление боевых действий в связи с приходом зимы.

В декабре Зеленский сообщил о просьбе Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного о призыве дополнительных 500 тыс. человек. Минобороны Украины после этого заявило, что планирует набрать нужное количество военнослужащих любым способом, в том числе принудительным.

Российские власти критикуют помощь Украине со стороны западных стран, а украинское контрнаступление неоднократно называли провальным. 14 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение. Всего с начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, более 40% — с начала контрнаступления, заявил Шойгу 19 декабря. Он отметил, что за этот период Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую.

Говоря о возможности мирных переговоров, Путин отмечал, что Россия готова говорить со всеми акторами, но только с учетом своих интересов. В МИДе ранее подчеркивали, что Москва готова начать переговоры без предварительных условий, но «на основе той реальности, которая существует».