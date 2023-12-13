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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский отказался считать ситуацию на поле боя кризисной для ВСУ

Зеленский объяснил замедление ВСУ не кризисом, а наступлением зимы
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что любые операции замедляются зимой. The New York Times писала, что Вашингтон и Киев ищут новую стратегию. По данным издания, США настаивают на консервативном сценарии — «удержании территории» и «окапывании»
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

И контрнаступательные, и оборонительные операции зимой замедляются, а ВСУ не находятся в кризисной ситуации, заявил на саммите Украина — Северная Европа в Осло украинский президент Владимир Зеленский.

«Ситуация на фронте не кризисная. По заявлениям генералов США, некоторых лиц — я вам скажу так: в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции, контрнаступательные или оборонительные», — заявил он (цитата по «Стране»).

Издание отмечает, что так Зеленский прокомментировал статью The New York Times, в которой со ссылкой на американских и украинских чиновников говорилось, что Киев и Вашингтон ищут новую стратегию, которая могла бы быть реализована в начале 2024 года, после того как многомесячное контрнаступление Украины не привело к достижению целей.

По данным издания, США активизируют военные консультации и направляют в Киев «трехзвездочного» генерала, который проведет значительное время «на местах». Кроме того, американские и украинские офицеры говорят, что надеются проработать детали новой стратегии в ходе серии военных игр, запланированных в Германии, указано в статье.

США настаивают на консервативной стратегии для ВСУ, направленной на «удержание территории», «окапывание, наращивание запасов и сил в течение года», пишет газета. Украинцы же хотят перейти в атаку в надежде привлечь внимание всего мира, отмечается в материале.

Контрнаступление Украины началось в начале лета, Минобороны России после этого неоднократно заявляло о пресечении атак со стороны ВСУ. Президент Владимир Путин охарактеризовал контрнаступление Киева как «провал». В начале декабря Зеленский признал, что оно не достигло целей, связав это с тем, что Украина, по его мнению, не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Владимир Зеленский ВСУ контрнаступление
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