NYT сообщила о «сигналах» России по переговорам о прекращении огня

В Кремле заявили, что тезисы, представленные газетой, концептуально не верны. Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта, но для достижения собственных целей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Посредники по крайней мере с сентября посылают сигналы Западу, что президент России Владимир Путин открыт для переговоров о прекращении огня на Украине, что заморозит боевые действия на нынешних позициях, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников.

Об открытости Москвы к переговорам по прекращению огня сообщил и высокопоставленный международный чиновник, который, как говорится в статье, минувшей осенью встречался с высшими российскими чиновниками. «Они хотят оставаться там, где они находятся на поле боя», — сказал собеседник издания.

Один из бывших высокопоставленных российских чиновников добавил, что президент не желает «отступать ни на метр».

NYT называет такой подход «оппортунистическим и импровизационным», который позволяет маневрировать, «чтобы снизить риски и сохранить возможности». Несколько американских чиновников сказали NYT, что сигналы Москвы могут быть попыткой ввести в заблуждение и не говорят о подлинной готовности к компромиссу.

В то же время Киев настаивает на урегулировании с помощью «Формулы мира», которая в том числе предусматривает вывод российских войск, пишет NYT. В Кремле заявляли, что об этом не может быть и речи.

«Концептуально эти тезисы, которые вы представили, неверны», — заявил газете пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва к прекращению огня на нынешних позициях, он сослался на недавние слова президента, который заявил, что цели России не изменились.

В ходе прямой линии 14 декабря президента Владимира Путина спросили, как он оценивает почти два года, которые продолжается военная операция на Украине, изменились ли цели и задачи, и когда будет мир. «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям — они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — ответил Путин.

Путин готов к переговорам, он это говорил, добавил Песков. «Россия по-прежнему готова, но исключительно для достижения своих собственных целей», — отметил он.

Путин заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной, Европой и США. «Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это исходя из наших интересов», — подчеркивал он.

Глава государства заявлял, что для переговоров США, если они считают, что Киев готов вести диалог, должны добиться отмены решения президента Украины Владимира Зеленского, который осенью 2022 года подписал указ о запрете на переговоры с Москвой.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил Путин.

Глава МИДа Сергей Лавров в середине декабря заявлял о попытках высокопоставленных представителей стран Запада установить контакты с Москвой по Украине. По его словам, Россия готова к диалогу со странами, заинтересованными в том, чтобы положить конец попыткам выстраивания собственной безопасности за счет безопасности других.

Российский политик, председатель партии «Яблока» в 1993–2008 годах Григорий Явлинский в интервью РБК говорил, что не видит готовности к прекращению огня ни у одной из сторон.

Явлинский сказал, что предложил главе государства свою кандидатуру для участия в переговорах по прекращению огня, но ответа не получил. «Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — отметил политик.