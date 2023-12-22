Минобороны Украины пообещало добрать «нужное» число военных любым путем

Минобороны Украины намерено добрать «нужное для защиты страны» число людей любым способом: добровольным или путем принудительной мобилизации, заявил спикер Павлюк. Конкретное число он не назвал. Зеленский говорил о 500 тыс.

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Минобороны Украины намерено набрать «нужное для защиты страны» количество людей любым способом: добровольным или принудительным, заявил спикер ведомства Илларион Павлюк.

«Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации все равно придется добирать», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Павлюк не уточнил, сколько конкретно людей намерены призвать на службу. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что военные предлагали призвать дополнительно еще 450–500 тыс. человек. Он заявил, что хочет конкретики от военных по вопросам ротации и отпуска для тех, кто уже служит, а также по вопросу финансирования — на мобилизацию, по его подсчетам, требуется порядка 500 млрд гривен (около $13 млрд).

Осенью Киев решил перейти на гибкую системы мобилизации и привлек к этому рекрутинговые компании. Летом Зеленский уволил всех военкомов, назвав причиной коррупцию.

Накануне глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью изданиям Bild, Welt и Politico сообщил о планах призвать на службу проживающих за границей украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. «Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы вышлем вам приглашение», — сказал он, добавив, что украинские власти все еще обсуждают, что произойдет, если адресаты не явятся добровольно.

Павлюк позже опроверг вывод СМИ о том, что за неявку в призывной пункт проживающим за рубежом украинцам будут грозить санкции. «Он (Умеров. — РБК) в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии», — сказал спикер ведомства. Он добавил, что обсуждения механизма призыва в ВСУ из-за рубежа на повестке дня нет.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны участвовать все украинцы. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк также поддержал идею о мобилизации украинцев, проживающих за рубежом. Он предложил лишать украинцев пособий и вида на жительство, чтобы они возвращались на Украину и вступали в ряды армии.

«Имеем право всех уравнять. Они должны быть равными. Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности иностранных дел и т.д. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь. Это идеи», — заявил Подоляк (цитата по «Страна.ua»).

Член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко пообещал в январе представить законопроект о мобилизации мужчин за границей. «Люди за границей — они будут так же, как и украинцы в Украине, проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты получаешь повестку. А дальше уже твой выбор: или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там, и это будет нарушение закона», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

При этом ряд европейских стран заявили, что не будут выдавать Украине мужчин, которые уклоняются от призыва. В их числе Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Германия и Эстония.

Власти России неоднократно заявляли, что контрнаступление ВСУ провалилось. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, с начала боевых действий Украина потеряла 383 тыс. человек убитыми и ранеными, из них 159 тыс. — с начала контрнаступления.