NYT узнала о совете США Украине по смене стратегии
После провала украинского контрнаступления шансов для успешного продвижения ВСУ на суше осталось мало, поэтому новой целью Украины уже со следующего года может стать «создание реальных угроз» с помощью ракет большой дальности и морских дронов, пишет The New York Times (NYT).
По данным газеты, в Пентагоне советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать и строить» — сосредоточиться на удержании территории, которая сейчас под ее контролем, и наращивать собственное производство оружия. Это необходимо, поскольку дальнейшее финансирование Украины сейчас находится под вопросом. После этого, вероятно, в конце 2024 года или в 2025 году, появится реальная возможность для содержательных переговоров с Россией, отмечает NYT.
Бывший полковник ВСУ и военный аналитик Сергей Грабский рассказал газете, что украинские производители оружия обеспечили около 20% потребностей украинской армии с начала военной операции. Украина производит бронетехнику и танки, самоходные гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты с лазерным наведением. Однако ее наибольший потенциал, по данным NYT, виден в боевых испытаниях инновационных систем.
К таким системам относятся морские беспилотники, пишет газета. «Использование морских дронов указывает путь вперед в борьбе Украины с Россией, которую продвигает Белый дом и поддерживает украинское руководство», — говорится в статье.
Корреспондент NYT побывал на одной из фабрик по производству морских дронов для ВСУ. Как отмечает газета, некоторые из них были оснащены только камерами для разведки, а некоторые — механизмами, позволяющими сбрасывать мины. Большинство из таких дронов имеют «спусковые крючки» на носу в виде трех маленьких резиновых шариков на пружинах — для взрыва фугасной взрывчатки.
«Используя спутниковую связь, пилоты в боевой комнате используют консоли для управления дронами, которые предназначены для атак группами по шесть человек», — отмечают авторы статьи.
С начала российской военной операции российское Минобороны неоднократно сообщало об отражении атак украинских морских дронов, в том числе на объекты инфраструктуры и военные корабли. Также военное ведомство регулярно отчитывается об атаках на заводы, производящие беспилотники такого типа. Еще в мае министерство сообщило о потоплении последнего боевого корабля Украины.
В начале декабря NYT со ссылкой на источники писала, что на фоне неудавшегося контрнаступления военные США и Украины занялись поиском новой стратегии. В том же месяце украинский президент Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ не добилось заявленных целей, а также пообещал начать строительство укреплений «от Донбасса до Западной Украины». Отвечая на статью NYT, он заявил, что на фронте нет кризисной ситуации, но произошло замедление боевых действий в связи с приходом зимы.
Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Российский президент Владимир Путин много раз называл его провальным. 14 декабря он заявил, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение. Всего с начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, более 40% — с начала контрнаступления, заявил Шойгу 19 декабря. Он отметил, что за этот период Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую.