NYT узнала о совете США Украине по смене стратегии

В Пентагоне советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать и строить», узнала NYT. ВСУ также посоветовали увеличить количество атак с помощью ракет и морских дронов. Москва осуждает поставки оружия Киеву

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После провала украинского контрнаступления шансов для успешного продвижения ВСУ на суше осталось мало, поэтому новой целью Украины уже со следующего года может стать «создание реальных угроз» с помощью ракет большой дальности и морских дронов, пишет The New York Times (NYT).

По данным газеты, в Пентагоне советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать и строить» — сосредоточиться на удержании территории, которая сейчас под ее контролем, и наращивать собственное производство оружия. Это необходимо, поскольку дальнейшее финансирование Украины сейчас находится под вопросом. После этого, вероятно, в конце 2024 года или в 2025 году, появится реальная возможность для содержательных переговоров с Россией, отмечает NYT.

Бывший полковник ВСУ и военный аналитик Сергей Грабский рассказал газете, что украинские производители оружия обеспечили около 20% потребностей украинской армии с начала военной операции. Украина производит бронетехнику и танки, самоходные гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты с лазерным наведением. Однако ее наибольший потенциал, по данным NYT, виден в боевых испытаниях инновационных систем.

К таким системам относятся морские беспилотники, пишет газета. «Использование морских дронов указывает путь вперед в борьбе Украины с Россией, которую продвигает Белый дом и поддерживает украинское руководство», — говорится в статье.

Корреспондент NYT побывал на одной из фабрик по производству морских дронов для ВСУ. Как отмечает газета, некоторые из них были оснащены только камерами для разведки, а некоторые — механизмами, позволяющими сбрасывать мины. Большинство из таких дронов имеют «спусковые крючки» на носу в виде трех маленьких резиновых шариков на пружинах — для взрыва фугасной взрывчатки. «Используя спутниковую связь, пилоты в боевой комнате используют консоли для управления дронами, которые предназначены для атак группами по шесть человек», — отмечают авторы статьи.

С начала российской военной операции российское Минобороны неоднократно сообщало об отражении атак украинских морских дронов, в том числе на объекты инфраструктуры и военные корабли. Также военное ведомство регулярно отчитывается об атаках на заводы, производящие беспилотники такого типа. Еще в мае министерство сообщило о потоплении последнего боевого корабля Украины.

В начале декабря NYT со ссылкой на источники писала, что на фоне неудавшегося контрнаступления военные США и Украины занялись поиском новой стратегии. В том же месяце украинский президент Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ не добилось заявленных целей, а также пообещал начать строительство укреплений «от Донбасса до Западной Украины». Отвечая на статью NYT, он заявил, что на фронте нет кризисной ситуации, но произошло замедление боевых действий в связи с приходом зимы.

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Российский президент Владимир Путин много раз называл его провальным. 14 декабря он заявил, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение. Всего с начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, более 40% — с начала контрнаступления, заявил Шойгу 19 декабря. Он отметил, что за этот период Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую.