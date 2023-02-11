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Военная операция на Украине ,  
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МИД заявил о готовности к переговорам на основе «существующей реальности»

МИД: Россия готова к переговорам с Украиной на основе той реальности, которая существует
Замглавы российского МИДа отметил, что «любые военные действия заканчиваются переговорами». В то же время он возложил вину на Украину и США за срыв переговоров в Стамбуле, но отметил готовность Москвы продолжать мирный диалог
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин (Фото: МИД РФ)

Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако на основе той реальности, которая сегодня существует. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

«Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — сказал он.

Вершинин напомнил, что российско-украинские мирные переговоры уже проводились, однако весной прошлого года были прерваны по инициативе Киева. В то же время, по его мнению, это решение не было принято на Украине. «Такие решения принимаются в других столицах, в первую очередь в Вашингтоне и Брюсселе. Поэтому обращаться надо туда», — указал дипломат.

После начала конфликта на Украине переговорщики с обеих сторон встречались в Минске и Стамбуле, однако конкретных результатов добиться не удалось. Весной диалог прекратился совсем. Москва и Киев обвинили друг друга в срыве соглашений. В то же время Россия регулярно говорит, что, несмотря на ее готовность, диалог пока невозможен из-за позиции Киева.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Москве остается ждать или прихода к власти нового украинского президента, или момента, когда Зеленский изменит свою позицию. Позднее Зеленский сказал, что «не закрывал дверь» для переговоров. По его словам, Украина готова вести их с Россией, «которая действительно будет готова к миру».

В декабре Зеленский назвал единственным способом завершить боевые действия на территории страны отвод российских войск к границам Украины 1991 года. Кремль в ответ указал, что Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение к России новых территорий: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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МИД заявил о готовности к переговорам на основе «существующей реальности»
МИД заявил о готовности к переговорам на основе «существующей реальности»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МИД переговоры Военная операция на Украине
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