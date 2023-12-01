Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло намеченных результатов, отметив, что Украина не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск. Путин называл наступление ВСУ провалившимся

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Летнее контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигло результатов, на которые надеялись в Киеве, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

Так, на вопрос журналиста, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, Зеленский заявил: «Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен <...>. Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт».

По словам главы государства, Украина не получила всего необходимого оружия от западных союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро.

Вместе с тем Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией. «У нас новая фаза войны, это факт. Зима — как новая фаза войны. Я бы сказал, что зимой войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов», — отметил он.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. Западные страны и Украина признавали, что оно идет медленно. Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, хотелось бы начать контрнаступление намного раньше, но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Главком ВСУ Валерий Залужный в начале ноября в статье для The Economist заявил, что боевые действия зашли в тупик. По его словам, есть риск, что бои перейдут в позиционные — статичные и изнурительные, которые могут растянуться на годы, и это несет угрозу для украинской армии и самой страны. Зеленский с Залужным не согласился: по его словам, наступление продолжится и в 2024 году.

Москва неоднократно называла украинское контрнаступление провальным. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за полгода ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения. Об их огромных потерях не раз говорил и президент России Владимир Путин. «Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении [с российской армией]», — заявил он в октябре.