 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов

Зеленский: наступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые рассчитывали
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло намеченных результатов, отметив, что Украина не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск. Путин называл наступление ВСУ провалившимся
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Летнее контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигло результатов, на которые надеялись в Киеве, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

Так, на вопрос журналиста, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, Зеленский заявил: «Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен <...>. Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт».

По словам главы государства, Украина не получила всего необходимого оружия от западных союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро.

Вместе с тем Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией. «У нас новая фаза войны, это факт. Зима — как новая фаза войны. Я бы сказал, что зимой войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов», — отметил он.

Шойгу озвучил новые данные по потерям Украины
Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Контрнаступление ВСУ началось в июне. Западные страны и Украина признавали, что оно идет медленно. Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, хотелось бы начать контрнаступление намного раньше, но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Главком ВСУ Валерий Залужный в начале ноября в статье для The Economist заявил, что боевые действия зашли в тупик. По его словам, есть риск, что бои перейдут в позиционные — статичные и изнурительные, которые могут растянуться на годы, и это несет угрозу для украинской армии и самой страны. Зеленский с Залужным не согласился: по его словам, наступление продолжится и в 2024 году.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам

Москва неоднократно называла украинское контрнаступление провальным. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за полгода ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения. Об их огромных потерях не раз говорил и президент России Владимир Путин. «Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении [с российской армией]», — заявил он в октябре.


 

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский контрнаступление Военная операция на Украине оборона
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Балицкий сообщил о полной остановке контрнаступления ВСУ в Запорожье
Политика
Шойгу назвал потери Украины с начала контрнаступления
Политика
Зеленский сообщил о планах наступления в этом году и в следующем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77) Инвестиции, 30 ноя, 16:25 Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3) Инвестиции, 30 ноя, 16:25
«Бой — это духовное упражнение»: как живет чемпион ММА Конор Макгрегор Pro, 14:29
Гергиева назначили новым директором Большого театра Общество, 14:28
Самолет «Аэрофлота» сел в Петербурге из-за неисправности Общество, 14:22
Следователи сочли аварию на БАМе результатом теракта Политика, 14:08
Большунов рассказал о мыслях про завершение карьеры из-за травмы спины Спорт, 14:07
Путин заявил о «нерешенных вопросах» в развитии медицины Общество, 13:55
Расклад миллиардов: какие неочевидные источники дохода есть у Apple Pro, 13:50
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 13:47
В Москве 350 человек эвакуировали из-за пожара на рынке «Садовод» Общество, 13:45
Система наставничества: десять шагов к решению кадрового кризиса изнутри Национальные проекты, 13:40
Tesla Cybertruck уже в продаже, но пока не в России. Все подробности Авто, 13:38
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:37
Как Кутузовсктй проспект получил репутацию места для успешных людей РБК и Ahead, 13:36
В ноябре хакеры украли криптовалютные активы на $330 млн Крипто, 13:35