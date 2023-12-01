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Зеленский пообещал построить укрепления от Донбасса до Западной Украины

Зеленский: Киев построит укрепления от Донбасса до Западной Украины

Киев построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, сообщил президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, он обсудил строительство укреплений на основных оборонительных рубежах, включая Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией.

На этой неделе украинский лидер после заседания ставки отмечал, что «мин и бетона в стране точно хватит», его слова приводит «Страна.ua».

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