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Прямая линия Путина ,  
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Путин заявил об улучшении положения войск в зоне военной операции

Путин: положение российской армии по всей линии соприкосновения улучшается
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска улучшают позиции почти на всей линии соприкосновения, рассказал Путин. Командование ВСУ сообщало о затруднительной, но контролируемой ситуации
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

По всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение, заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

«Практически по всей линии соприкосновения, скажем скромно, наши силы улучшают свое положение. Почти все находятся в активной стадии действий», — сказал он.

Президент подчеркнул, что ВСУ несут чувствительные потери, он назвал это глупым и безответственным со стороны политического руководства Украины. Глава государства заявил, что перед Киевом стоит задача «любой ценой» показать какой-либо успех ВСУ «в рамках так называемого контрнаступления».

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Фото:Harold Cunningham / Getty Images

Президента попросили прокомментировать сообщения о плацдарме у Крынок на левом берегу Херсонской области. «Ну что там происходит… противник анонсировал большое контрнаступление. Нигде ничего не получилось. Последняя попытка была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить движение в сторону Крыма. Что там произошло? Сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку. Было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки, чтобы сберечь личный состав. ВСУ зашло на участок», — ответил Путин.

Он добавил, что мир наступит, когда Россия добьется своих целей.

В конце ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию для украинской армии затруднительной, но контролируемой и сообщил, что Киев ведет наступательные и оборонительные операции.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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