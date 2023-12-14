Путин заявил об улучшении положения войск в зоне военной операции

Российские войска улучшают позиции почти на всей линии соприкосновения, рассказал Путин. Командование ВСУ сообщало о затруднительной, но контролируемой ситуации

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По всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение, заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

«Практически по всей линии соприкосновения, скажем скромно, наши силы улучшают свое положение. Почти все находятся в активной стадии действий», — сказал он.

Президент подчеркнул, что ВСУ несут чувствительные потери, он назвал это глупым и безответственным со стороны политического руководства Украины. Глава государства заявил, что перед Киевом стоит задача «любой ценой» показать какой-либо успех ВСУ «в рамках так называемого контрнаступления».

Президента попросили прокомментировать сообщения о плацдарме у Крынок на левом берегу Херсонской области. «Ну что там происходит… противник анонсировал большое контрнаступление. Нигде ничего не получилось. Последняя попытка была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить движение в сторону Крыма. Что там произошло? Сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку. Было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки, чтобы сберечь личный состав. ВСУ зашло на участок», — ответил Путин.

Он добавил, что мир наступит, когда Россия добьется своих целей.

В конце ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию для украинской армии затруднительной, но контролируемой и сообщил, что Киев ведет наступательные и оборонительные операции.