Путин назвал условие переговоров по Украине
Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это исходя из наших интересов», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что России никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других государств. «Но что мы точно будем делать — это отстаивать свои интересы», — заверил он.
В ходе прямой линии 14 декабря президент также заявил, что Москва готова к восстановлению диалога с США, в том числе по украинскому конфликту, но для этого нет условий. По мнению Путина, Вашингтону мешает имперская политика, а также неумение «уважать других людей, другие страны» и «искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы».
В американском Госдепе ответили российскому президенту, что для восстановления отношений необходимо освободить задержанных в России американцев, вывести войска с территории Украины и уважать ее суверенитет, а также провести переговоры на условиях Киева.
Россия и раньше исключала урегулирование на таких основаниях. В МИДе подчеркивали, что Москва готова начать переговоры без предварительных условий, но «на основе той реальности, которая существует».