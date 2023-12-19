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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал условие переговоров по Украине

Путин: Россия готова договариваться с Украиной и США исходя из своих интересов
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это исходя из наших интересов», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что России никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других государств. «Но что мы точно будем делать — это отстаивать свои интересы», — заверил он.

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В ходе прямой линии 14 декабря президент также заявил, что Москва готова к восстановлению диалога с США, в том числе по украинскому конфликту, но для этого нет условий. По мнению Путина, Вашингтону мешает имперская политика, а также неумение «уважать других людей, другие страны» и «искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы».

В американском Госдепе ответили российскому президенту, что для восстановления отношений необходимо освободить задержанных в России американцев, вывести войска с территории Украины и уважать ее суверенитет, а также провести переговоры на условиях Киева.

Россия и раньше исключала урегулирование на таких основаниях. В МИДе подчеркивали, что Москва готова начать переговоры без предварительных условий, но «на основе той реальности, которая существует».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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