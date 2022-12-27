В бундестаге осудили отказ Шольца срочно поставить танки Украине

Долгий процесс обсуждений поставок танков на Украине вызывает злость, промедление — большая ошибка, поделилась Циммерман.

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Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца удовлетворить просьбу Украины о поставках танков непонятен и тревожно недальновиден, поскольку ситуация для украинцев стала катастрофической. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Депутат сказала, что ищет объяснения, почему танки до сих пор не переданы, особенно на фоне слов, что такое решение станет «особой провокацией» в отношении России. При этом, напомнила она, Германия уже отправила Украине танковые гаубицы, зенитные артиллерийские установки, артиллерийские орудия и зенитно-ракетные комплексы.

«Поставка танков сейчас была бы важным пополнением для оттеснения российских позиций <...>. Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые танки», — подчеркнула Циммерман.

На вопрос о том, имеет ли она в виду канцлера Шольца, когда говорит о «ком-то в канцелярии», Циммерман указала, что явно его советники рекомендуют не поставлять танки и бронетранспортеры. При этом, продолжила она, глава правительства несет ответственность за эту «очень большую ошибку», а потраченное время на дискуссии о поставках вызывают у нее злость.

«Ненапряженных нормальных отношений с Россией не будет в течение десятилетий. Политическая система в России полностью деградировала и нуждается в полном изменении. Поэтому задача последующих поколений, по мере того как Россия будет меняться, будет заключаться в том, чтобы снова найти общий язык друг с другом», — отметила глава оборонного комитета Германии.

Циммерман также рассказала, что ее удивило состояние российской армии; по ее словам, Москва была уверена в быстрой победе на Украине за очень короткое время, но ожидания не оправдались. Она при этом признала, что немецкая армия плохо оснащена, но указала на очевидность этого факта для всех.

Украинские власти неоднократно обращались к западным государствам с просьбой передать танки, часто просьбы звучали в адрес Германии. В Киеве оценивали потребности страны в танках в 150–300 единиц. В украинском Минобороны считают, что вскоре могут получить танки, поскольку прежде уже получили вооружение, которое когда-то поставлять Киеву отказывались.

Правительство ФРГ отказывалось передавать их первыми из всех стран, объясняя такую позицию нежеланием обострять ситуацию до войны России и НАТО. В Берлине предлагали, чтобы первым Киеву танки поставил Вашингтон.

«Послушайте, без обид, вы самостоятельное государство — так не давайте, но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя», — предложил немецким властям украинский президент Владимир Зеленский. В американском Госдепартаменте заверили, что не имеют возражений по поставкам танков из ФРГ.

Против поставок танков и других вооружений на Украину возражают российские власти. В Кремле настаивают, что действия западных стран «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры». Российское посольство в США утверждало, что Запад таким образом намерен затянуть конфликт на Украине.

По результатам исследования DPA, 45% немцев не поддерживают поставки на Украину немецких танков Leopard 2, согласны на такой шаг 33% опрошенных, а еще 22% не определились с ответом.