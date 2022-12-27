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В бундестаге осудили отказ Шольца срочно поставить танки Украине

Глава оборонного комитета бундестага Циммерман: Киев срочно должен получить танки от ФРГ
Долгий процесс обсуждений поставок танков на Украине вызывает злость, промедление — большая ошибка, поделилась Циммерман.
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца удовлетворить просьбу Украины о поставках танков непонятен и тревожно недальновиден, поскольку ситуация для украинцев стала катастрофической. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Депутат сказала, что ищет объяснения, почему танки до сих пор не переданы, особенно на фоне слов, что такое решение станет «особой провокацией» в отношении России. При этом, напомнила она, Германия уже отправила Украине танковые гаубицы, зенитные артиллерийские установки, артиллерийские орудия и зенитно-ракетные комплексы.

«Поставка танков сейчас была бы важным пополнением для оттеснения российских позиций <...>. Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые танки», — подчеркнула Циммерман.

На вопрос о том, имеет ли она в виду канцлера Шольца, когда говорит о «ком-то в канцелярии», Циммерман указала, что явно его советники рекомендуют не поставлять танки и бронетранспортеры. При этом, продолжила она, глава правительства несет ответственность за эту «очень большую ошибку», а потраченное время на дискуссии о поставках вызывают у нее злость.

«Ненапряженных нормальных отношений с Россией не будет в течение десятилетий. Политическая система в России полностью деградировала и нуждается в полном изменении. Поэтому задача последующих поколений, по мере того как Россия будет меняться, будет заключаться в том, чтобы снова найти общий язык друг с другом», — отметила глава оборонного комитета Германии.

Циммерман также рассказала, что ее удивило состояние российской армии; по ее словам, Москва была уверена в быстрой победе на Украине за очень короткое время, но ожидания не оправдались. Она при этом признала, что немецкая армия плохо оснащена, но указала на очевидность этого факта для всех.

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Украинские власти неоднократно обращались к западным государствам с просьбой передать танки, часто просьбы звучали в адрес Германии. В Киеве оценивали потребности страны в танках в 150–300 единиц. В украинском Минобороны считают, что вскоре могут получить танки, поскольку прежде уже получили вооружение, которое когда-то поставлять Киеву отказывались.

Правительство ФРГ отказывалось передавать их первыми из всех стран, объясняя такую позицию нежеланием обострять ситуацию до войны России и НАТО. В Берлине предлагали, чтобы первым Киеву танки поставил Вашингтон.

«Послушайте, без обид, вы самостоятельное государство — так не давайте, но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя», — предложил немецким властям украинский президент Владимир Зеленский. В американском Госдепартаменте заверили, что не имеют возражений по поставкам танков из ФРГ.

Против поставок танков и других вооружений на Украину возражают российские власти. В Кремле настаивают, что действия западных стран «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры». Российское посольство в США утверждало, что Запад таким образом намерен затянуть конфликт на Украине.

По результатам исследования DPA, 45% немцев не поддерживают поставки на Украину немецких танков Leopard 2, согласны на такой шаг 33% опрошенных, а еще 22% не определились с ответом.

В бундестаге осудили отказ Шольца срочно поставить танки Украине
В бундестаге осудили отказ Шольца срочно поставить танки Украине

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия поставки оружия танки Олаф Шольц Бундестаг Украина

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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