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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский попросил у Германии танки

Германии следует быть самостоятельной в решениях о поставках Украине военной техники, в том числе танков, которые необходимы ВСУ, заявил в интервью Bild украинский лидер Владимир Зеленский. Запись интервью размещена в его Telegram-канале.

Он указал, что Берлин ждет, пока другие государства начнут поставки, например, Вашингтон передаст Киеву танки Abrams. Зеленский призвал Германию быть независимой от других стран в данном вопросе.

«Если вы не хотите нам дать (танки и бронетехнику), послушайте, без обид, вы самостоятельное государство — так не давайте, но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя», — сказал украинский президент (цитата по «Европейской правде»).

Глава Минобороны Германии отказалась поставлять Киеву танки «в одиночку»
Политика
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Киев не впервые просит Берлин о поставках именно танков. Как писала Die Welt в начале сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль просил отправить на Украину новейшие танки Leopard 2, но немецкий канцлер Олаф Шольц не дал согласия на это.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 18 сентября заявила, что ФРГ пока не будет отправлять на Украину боевые танки западного образца, так как не хочет действовать в одиночку, без согласия западных партнеров. От Берлина Киев получает другое оружие — ракетные установки, в том числе реактивные системы залпового огня Mars, боеприпасы к ним, пулеметы, гаубицы и т. д.

Незадолго до заявления Ламбрехт Зеленский в интервью Reuters сказал, что у Германии есть «определенные психологические барьеры» по вопросу поставок военной техники из-за ее нацистского прошлого.

Российская сторона указывала, что поставки западного вооружения не помешают ей достичь целей спецоперации на Украине.
 

Теги
Владимир Зеленский Германия танки военная помощь Украина
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