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Глава Минобороны Украины допустил получение западных танков

Танк&nbsp;Leopard
Танк Leopard (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Киев получит танки и истребители западного производства так же, как было получено другое оружие, которое изначально США запрещали поставлять. Об этом глава украинского Минобороны заявил в интервью газете Politico.

Он вспомнил, как в ноябре 2021 года приехал в Вашингтон и попросил зенитные ракеты Stinger, но ему отказали.

«Я спросил их почему. Ответ был: потому что это запрещено законом... и политические вопросы», — отметил Резников. Затем в январе 2022-го Украина получила первую поставку из Литвы.

«Это были Stinger, и мы получили их с разрешения США. Так что для меня это пример того, что, если вы слышите, что это невозможно, это означает, что это будет возможно в будущем», — сказал Резников.

По мнению министра, как только Украина получит первый танк Abrams, следом будут танки Leopard, немецкие боевые машины пехоты Marder и другие виды тяжелой бронетехники.

После того как осенью прошлого года в СМИ появилась информация о возможности вооруженного конфликта между Россией и Украиной, Запад стал поставлять на Украину вооружения. Поначалу Запад поставлял ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Однако уже после начала боевых действий Украина стала получать более тяжелые виды вооружения.

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При этом Запад пока не поставляет Украине современные танки, ограничиваясь лишь усовершенствованными моделями советских танков, которые есть в распоряжении некоторых стран НАТО. Как писало издание Politico со ссылкой на американских чиновников, источники в конгрессе и собеседников с украинской стороны, США и Германия медлят с поставками на Украину танков «отчасти из-за проблем с обучением и логистикой». При этом, по мнению одного из собеседников, немецкие Leopard больше подходят для боевых действиях на Украине, поскольку более схожи с советскими танками и требуют меньше топлива, чем Abrams.

При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт отметила, что Берлину не хочется предоставлять Украине танки западных образцов в одиночку. Она отметила, что пока ни одна страна не пошла на такой шаг.

Российские власти неоднократно критиковали западные страны за военную помощь Украине. В МИДе заявляли, что поставка Киеву дальнобойных и более мощных средств поражения станет «красной линией» для Москвы.

Теги
Украина танки ВСУ Германия США поставки вооружения Abrams
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