Глава Минобороны Украины допустил получение западных танков

Танк Leopard (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Киев получит танки и истребители западного производства так же, как было получено другое оружие, которое изначально США запрещали поставлять. Об этом глава украинского Минобороны заявил в интервью газете Politico.

Он вспомнил, как в ноябре 2021 года приехал в Вашингтон и попросил зенитные ракеты Stinger, но ему отказали.

«Я спросил их почему. Ответ был: потому что это запрещено законом... и политические вопросы», — отметил Резников. Затем в январе 2022-го Украина получила первую поставку из Литвы.

«Это были Stinger, и мы получили их с разрешения США. Так что для меня это пример того, что, если вы слышите, что это невозможно, это означает, что это будет возможно в будущем», — сказал Резников.

По мнению министра, как только Украина получит первый танк Abrams, следом будут танки Leopard, немецкие боевые машины пехоты Marder и другие виды тяжелой бронетехники.

После того как осенью прошлого года в СМИ появилась информация о возможности вооруженного конфликта между Россией и Украиной, Запад стал поставлять на Украину вооружения. Поначалу Запад поставлял ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Однако уже после начала боевых действий Украина стала получать более тяжелые виды вооружения.

При этом Запад пока не поставляет Украине современные танки, ограничиваясь лишь усовершенствованными моделями советских танков, которые есть в распоряжении некоторых стран НАТО. Как писало издание Politico со ссылкой на американских чиновников, источники в конгрессе и собеседников с украинской стороны, США и Германия медлят с поставками на Украину танков «отчасти из-за проблем с обучением и логистикой». При этом, по мнению одного из собеседников, немецкие Leopard больше подходят для боевых действиях на Украине, поскольку более схожи с советскими танками и требуют меньше топлива, чем Abrams.

При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт отметила, что Берлину не хочется предоставлять Украине танки западных образцов в одиночку. Она отметила, что пока ни одна страна не пошла на такой шаг.

Российские власти неоднократно критиковали западные страны за военную помощь Украине. В МИДе заявляли, что поставка Киеву дальнобойных и более мощных средств поражения станет «красной линией» для Москвы.