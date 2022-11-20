Подоляк назвал число необходимых Украине техники и оружия

В Киеве снова попросили предоставить баллистические ракеты дальнего действия ATACMS. Российский МИД называл красной чертой поставки Украине дальнобойного оружия

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Украине требуются американские ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км, они позволили бы ударить по российским военным складам. Об этом заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью AFP.

Он отметил, что Киеву не требуется наносить ударов по российской территории — власти не признают присоединение Крыма в 2014-м, а также Запорожской и Харьковской областей с ЛНР и ДНР к России в 2022 году. Президент России Владимир Путин в день подписания договора о вхождении новых регионов в состав России заявил, что «люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда».

Кроме того, продолжил он, Киеву все еще нужны от 150 до 300 танков, около 300 бронемашин, сотня артиллерийских систем, от 50 до 70 реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая HIMARS, а также «10–15 систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо».

С января 2022 года США выделили на помощь Украине в сфере безопасности более $19,3 млрд, подавляющую часть суммы направили на эти цели уже после введения российских войск в соседнее государство. Власти США указывают, что не намерены вмешиваться в конфликт напрямую, а намерены не дать Киеву проиграть и помочь занять сильную переговорную позицию.

Власти Украины не раз просили предоставить им оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin, можно запускать на расстояние до 300 км из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS. Вашингтон не раз отказывал в этом, указывая на стремление Белого дома не допустить эскалации конфликта. The Wall Street Journal писала со ссылкой на одного из конгрессменов, что согласовать поставки таких ракет мешают «разногласия по поводу ударов по целям в Крыму». После массированных ударов России по объектам инфраструктуры Украины в середине ноября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук потребовал от США «прекратить вести себя сдержанно», писала Foreign Policy.

Российская сторона регулярно критикует поставки вооружения западными странами на Украину. Кремль настаивает, что такие действия лишь затянут конфликт, а помешать Москве достичь поставленных целей не удастся. Критике подвергаются и просьбы передать Киеву более дальнобойное вооружение. В МИДе предупреждали, что это станет пересечением «красной черты». С поставками такого типа вооружений «географические задачи [российской] спецоперации будут отодвигаться еще дальше», указал директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев.