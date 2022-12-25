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Около половины немцев не поддержали поставки танков Leopard 2 на Украину

DPA: 45% немцев не поддержали поставки танков Leopard 2 на Украину
Лишь треть граждан ФРГ не возражает против передачи Киеву боевых танков, следует из результатов опроса

Около половины (45%) граждан Германии возражают против поставок на Украину немецких танков Leopard 2, следует из результатов опроса компании YouGov, проведенного по заказу DPA.

Согласна с передачей Киеву танков только треть (33%) немцев. 22% не смогли ответить.

Украина уже несколько месяцев добивается от ФРГ отправки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) не хочет поставлять боевые бронемашины в одиночку. Однако президент Украины Владимир Зеленский призывает Берлин быть самостоятельным в своих решениях.

Как следует из результатов исследования, только сторонники «Зеленых» одобряют предоставление Киеву Leopard 2: ровно половина выступает за поставки и лишь четверть против этого. Однако в двух других партиях из правящей коалиции противники составляют большинство: в СДПГ только 41% против 40% одобряющих отправку, в Свободной демократической партии (СвДП) — 42% против 33%. Сторонники блока ХДС/ХСС также по большей части не поддерживают поставки танков (43% против 38%). Больше всего возражений у сторонников «Альтернативы для Германии» (76% против 13%) и левых (52% против 32%).

Опрос проводился с 16 по 21 декабря, в нем приняли участие 2075 граждан.

В середине декабря Шольц, отвечая на вопрос, поставит ли Германия на Украину танки Leopard в 2023 году, отмечал, что Берлин в вопросе поддержки Киева следует «трем четким принципам»: помощь по мере возможностей, избежание конфронтации между НАТО и Россией и нежелание действовать отдельно от других. «Это мерило нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и эта политика будет применяться и в следующем году», — говорил он.

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Канцлер напомнил, что ФРГ уже отправила на Украину современные вооружения, такие как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки Gepard и новейшие комплексы ПВО IRIS-T.

Россия неоднократно критиковала передачу западных вооружений Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, отмечал, что поставки оружия ведут к усугублению конфликта и «не сулят ничего хорошего Украине».

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Елена Чернышова
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