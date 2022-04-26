Российский посол обвинил США в затягивании военных действий на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается затянуть проведение российской операции на Украине, чтобы нанести ущерб России и сохранить «очаг нестабильности» в Европе. Его сообщение размещено на странице дипмиссии в «ВКонтакте».

Антонов упомянул сообщения СМИ о том, что Белый дом просит у конгресса согласовать выделение дополнительных средств для того, чтобы профинансировать поставки оружия на Украину. При этом он напомнил, что общая военная помощь Киеву при президенте Джо Байдене превысила $4 млрд.

«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца, — сделал вывод Антонов. — США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе. Тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене».

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